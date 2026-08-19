El Mundial de Abrazar Árboles se despide del bosque de Levi antes de su traslado en 2027

El Tree Hugging World Championships, creado en 2020 por la empresa familiar finlandesa HaliPuu, celebra el 22 de agosto de 2026 su última edición en el bosque de Levi, el lugar donde nació y creció este singular campeonato. A partir de 2027, el evento se trasladará a un nuevo bosque más al sur de Finlandia, cerrando una etapa que ha convertido Levi en un símbolo internacional de la conexión con la naturaleza.

Entre los participantes confirmados destacan la campeona mundial online de 2025, la italiana Maritia, y un representante español, que competirá en esta edición de despedida junto a aspirantes de todo el mundo.

Cómo funciona el campeonato

El Mundial de Abrazar Árboles se articula en tres modalidades que evalúan aspectos complementarios: la velocidad, la entrega emocional y la creatividad. Cada disciplina propone una forma distinta de relacionarse con el entorno natural y todas suman en la puntuación global que determinará quién se corona como Campeón o Campeona Mundial 2026.

Mujer abrazando un árbol / HaliPuu // Anja Degiampietro

La categoría más dinámica del campeonato es el Speedhugging. El objetivo es abrazar el mayor número de árboles posible en 60 segundos, dedicando un mínimo de cinco segundos a cada abrazo. La prueba exige rapidez, precisión y la capacidad de mantener una conexión básica con cada árbol sin sacrificar el ritmo.

La modalidad más introspectiva es la de Dedicación. El participante debe elegir un único árbol y mantener un abrazo de hasta 60 segundos. Se valora la intensidad emocional, la capacidad de transmitir entrega y la autenticidad del vínculo que se establece durante ese minuto.

Estilo libre es la disciplina más creativa. En un máximo de 60 segundos, el competidor debe transformar el gesto de abrazar un árbol en una performance personal. Se premia la originalidad, la expresividad y la habilidad para convertir el abrazo en una pieza artística.

La persona que obtenga la mejor puntuación combinada en las tres categorías será proclamada Campeón o Campeona Mundial de Abrazar Árboles 2026 y recibirá, entre otros reconocimientos, una experiencia privada de Arctic Cocooning junto a la familia HaliPuu.

Cuándo y dónde seguir el evento

La competición tendrá lugar el sábado 22 de agosto de 2026 a las 12:00 h (CET). Podrá seguirse en retransmisión gratuita desde la web oficial del campeonato, y las inscripciones online siguen abiertas para quienes quieran participar. Las entradas presenciales, limitadas, están disponibles en la tienda de HaliPuu.

Por primera vez desde 2020, el campeonato prescinde de su modalidad digital. La organización quiere concentrar toda la energía en el bosque y en la experiencia presencial. Aun así, quienes deseen sumarse al movimiento podrán compartir sus abrazos en redes sociales con #TreeHugging2026 y etiquetando a @HaliPuu.