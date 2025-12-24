Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ECONOMÍA

El multimillonario José Elías lanza un importante aviso: esto es lo que debes hacer si eres asalariado

El empresario de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio

José Elías, sobre el salario en España

José Elías, sobre el salario en España / X

Andrea Riera

Andrea Riera

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables, de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con más de 600 millones de euros.

Son muchas las personas que intentan seguir sus pasos, ya que aspiran a lograr el mismo éxito y reunir una gran fortuna. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en sus redes sociales.

El multimillonario se pronunció sobre el mercado de la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a la situación delicada tanto del mercado inmobiliario como de la economía.

En el canal de YouTube de Enric Ponce, el de Badalona explicó qué resulta más rentable en España: comprar o alquilar una vivienda. Según él, a rasgos generales, cree que "comprar es mejor para asalariados y alquilar es mejor para quienes no tienen problemas de dinero".

Aunque enfatizó que depende de la situación de cada persona, señaló que "si tienes un salario fijo y un presupuesto limitado, comprar es la mejor opción porque, con el tiempo, te libras de un gasto fijo y garantizas estabilidad en la jubilación".

Además, José Elías comentó que es más rentable comprar varios pisos pequeños y alquilarlos: "Un piso de 200.000 euros alquilado por 800 euros al mes ofrece una rentabilidad del 4,8%. En cambio, un piso de 500.000 euros con un alquiler de 1.200 euros apenas llega al 2,8% (...) Si compras con hipoteca, la rentabilidad se multiplica porque no necesitas el 100% del capital".

El experto tiene claro que si te gusta un piso de 800.000 euros, "en lugar de comprarlo, tendrías que adquirir varios pequeños y alquílalos. Con las rentas podrás pagar tu alquiler y te sobrará dinero".

Aunque siempre dependerá de la economía de cada persona, el dueño de 'La Sirena' lanzó un consejo: "Si ganas 2.000 euros al mes, lo mejor es ahorrar y comprar cuanto antes. Si tienes una economía más holgada, el alquiler puede ser una mejor opción".

