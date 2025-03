El multimillonario José Elías estalla contra las pensiones en España: "Es una estafa"

José Elías es un empresario, multimillonario presidente de Audax Renovables, de La Sirena y accionista de otras empresas. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que le ha situado en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Son muchas las personas que están intentando seguir sus pasos, y es que muchos aspiran a ser como él y reunir una gran cantidad de dinero. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en su canal de YouTube.

Hace unos días, el multimillonario hizo una entrevista en 'laSexta Xplica' donde habló sobre el sistema de pensiones de España, y es que el cobro de estas es uno de los pilares del estado del bienestar del país.

Elías aseguró que se trata de un engaño: "Yo creo que es una estafa piramidal en tanto en cuanto si tú intentas hacerlo en el mundo privado te meten en la cárcel. Porque coger dinero de uno para dárselo a otro y venderle una película de que hay un ahorro, pues eso a todas luces en una estafa piramidal".

El de Badalona explicó que sobre este tema ha hablado con "políticos de primera línea retirados" y que todos coinciden con esa teoría, aunque "son incapaces de decirlo al público".

"Cuál es la solución entonces? ¿Seguir imprimiendo dinero? (...) En el tema de los panes y los peces hace tiempo que dejé de creer. Yo quiero estar en un país donde mi dinero me garantice mi pensión, y aquí no hay ninguna garantía", lamentó el empresario.

Además, hace un tiempo que Antonio Resines estalló contra las personas que creen que el sistema de pensiones es una estafa: "Dicen que a ellos no les va a llegar, que no hay que pagarlas. Yo digo ¿y tus padres qué? Porque tendrán padres de unos 60 años. Que cobrarán pensiones porque si no cobran pensiones ¿es que son millonarios también? Me parece indignante".

A esto, no ha dudado en contestar José Elías: "Resines, te quiero mucho. Mira que me gustaba a mí Resines, pero yo creo que cayó en la emboscada de que le explicaran solamente la mitad de la película".