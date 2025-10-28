El multimillonario José Elías defiende a ultranza el sistema impositivo en España: "No me voy a ir de Badalona"

Los multimillonarios no suelen prodigarse demasiado en público y suelen guardar un perfil bajo que les permite disfrutar del dinero sin los inconvenientes de la fama. Sin embargo, el caso de José Elías es distinto porque disfruta de dar su visión de la vida en los diferentes canales que tiene, así como en apariciones en pódcast diversos.

Uno de sus campos favoritos en X ya que le permite redactar sus pensamientos sin salir de casa. La última situación así lo muestra, relacionado con la posibilidad de marcharse a Andorra para ahorrarse una gran parte de su patrimonio que ahora paga en impuestos, como han hecho tantos perfiles públicos que van desde deportistas, hasta empresarios.

"Vete a Andorra y paga menos impuestos", escribe el jefe de Audax Renovables sobre una de las frases que más ha escuchado. Pero él continuará siendo fiel al sistema impositivo con el que ha conseguido ganar el dinero que tiene, pese a la pérdida económica que supone: "Lo escucho cada dos por tres. Y entiendo por qué", revela.

Que prefiera vivir en España y esté dispuesto a descapitalizarse en pos de no hundir el sistema, no significa que comparta en qué se invierte ese dinero: "Ves que el dinero se malgasta en proyectos inútiles. Que las listas de espera en sanidad son un drama. Que la gestión es un desastre", denuncia el catalán.

Hace referencia a los diferentes proyectos que impulsa el Gobierno, muchos de ellos inexplicables para gran parte de la sociedad que se queja de que les ahogan a pagar sin ver un retorno evidente como esperarían en las necesidades básicas. Elías reconoce que "es tentador" irse del país, pero que si no lo hace es porque "a pesar de todo, creo en la idea que hay detrás de los impuestos".

José Elías, uno de los empresarios más importantes de España / ·

El motivo, es la igualdad de oportunidades que conlleva defender este sistema: "Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero. Donde el hijo de alguien con dinero y el de un obrero tengan acceso a la misma educación", apunta.

Así, Elías asegura que "no se va a ir de Badalona" y que "seguirá pagando aquí", pese a poder irse al país vecino a ahorrarse un buen pellizco cada año. Sin embargo, lanza una denuncia en contra de la clase política, ya que piensa que su 'parte del trato' está siendo saldada con el pago de los impuestos: "La [parte del trato] de los políticos (me da igual el color), es dejar de tirar nuestro dinero y gestionarlo con cabeza", reclama.

Pero yo no… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) September 17, 2025

Hace unos años la polémica explotó tras la huida a Andorra de varios 'youtubers', que aseguraban que por la vida hogareña que llevaban les salía más a cuenta vivir en el país de los Pirineos que en España, donde la exigencia fiscal es mucho mayor. En los debates televisivos algunos defendían esa elección personal, aunque la mayoría cargaban en contra de la marcha de aquellos que más podrían aportar después de beneficiarse del mismo sistema antes de convertirse en personajes ricos.