El multimillonario José Elías no se corta y se pronuncia sobre los okupas en España: "No es delito"

José Elías es un empresario, multimillonario presidente de Audax Renovables, de La Sirena y accionista de otras empresas. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que le ha situado en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Son muchas las personas que están intentando seguir sus pasos, y es que muchos aspiran a ser como él y reunir una gran cantidad de dinero. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en su canal de YouTube.

Hace un tiempo, el empresario se pronunció sobre la okupación en España, que está en boca de todos y es que se ha convertido en un tema que preocupa a un gran número de personas.

Solamente en el año 2023 se registraron 15.289 denuncias por ocupación en España, y son muchos los que exigen medidas urgentes para castigar este tipo de situación.

En una entrevista con Jordi Wild, el empresario explicó que tenía un piso okupado: "Lo compré hace 15 años, lo he pagado, pero solo fui yo el que compró. El resto, la constructora quebró en el 2008 y entró en el Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). ¿Qué pasa? Que todo el edificio está okupado. Entonces a mí se me metió un okupa, fui al juicio y lo eché".

El multimillonario comentó que "a la media hora" tenía otro okupa, hasta que se cansó: "Al tercer okupa que eché, que me gasté una pasta y que no me valía de nada porque cada vez que se iba uno me destrozaba el piso, me llamó y me dijo: '¿Qué te parece si me quedo aquí sin pagarte nada y así te cuido el piso?' (...) Hace 8 años que no voy. No sé ni cómo está. Solo pago la hipoteca y los impuestos de Manresa. Es que es surrealista".

José Elías se resignó: "Solo queda dejar que te okupen y pagar la hipoteca. Yo casi preferiría que me lo ejecutaran y que se lo quedara alguien porque la verdad que no sé qué hacer con el piso ese, es un drama (...) Yo creo que los que defienden la okupación son gente que son unos jetas, unos caraduras".

Tras esto, el catalán denunció las leyes: "Es que en España okupar no es delito. Si tú está la puerta cerrada, entras y te pides tres pizzas y dices que esa es tu vivienda habitual, eso no es delito (...) Tenemos que defender que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, pero no a base de la espalda del otro".