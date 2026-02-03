Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

La Guardia Civil está muy atenta a si los conductores españoles tienen la nueva baliza V16 en su vehículo, desde que el pasado 1 de enero se convirtiera en un elemento más de la seguridad en la carretera.

Pese a las críticas cosechadas, la idea de la señal obligatoria es ayudar a mejorar la visibilidad en caso de tener una accidente y permitir geolocalizar el turismo, camión o transporte que sea, todo ello sin necesidad de salir del mismo, reduciendo así la peligrosidad de la situación.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera. / Guardia Civil

Sin embargo, algunos conductores han olvidado de las normas básicas de alerta en carretera y desde la implantación de la luz, ya no atienden a las demás señalizaciones.

Un buen ejemplo son los triángulos, que aunque en principio la V16 debía de haber terminado con su uso indispensable, la realidad es que siguen siendo especialmente útiles en situaciones de visibilidad reducida, como cambios de rasante o curvas especialmente cerradas, sobre todo en carreteras de montaña.

El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz" / ·

Pese a todo, un elemento que es igualmente obligatorio pese a colocar correctamente la baliza en el lugar más elevado del coche desde la ventana del conductor, son las luces de emergencia, otro elemento que pretende mejorar la visibilidad i que son la primera señal de alerta para el resto de conductores.

Así, baliza y luces son complementarias y deben usarse conjuntamente, siendo esta iluminación intermitente la más rápida de poner en marcha y lo primero que hay que poner en marcha en caso de accidente.

Un conductor activa las luces de emergencia de su coche. / Freepik

En caso de no llevar la baliza la policía puede sancionar al conductor con 80 euros, aunque en caso de hacer un mal uso de esta, la multa llega a los 200 euros.

Esta segunda penalización también incluye el hecho de accidentarse y no advertir con estos 'warnings', independientemente de que se coloque la V16, por lo que hay que tenerlo en cuenta para no sufrir una doble decepción: accidente y multa.