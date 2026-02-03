Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albacete - BarcelonaAlineación Barcelona hoyAlbacete - Barcelona horarioLesión RaphinhaCuartos Copa del ReyConvocatoria BarcelonaBernardo SilvaTer StegenArbeloaCopa de España fútbol salaMercado de FichajesToni NadalMárquezTest MotoGPPanathinaikos - Real MadridArsenal - ChelseaSeis NacionesJuegos Olímpicos InviernoBarça Youth LeagueCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan JoséJuan Carlos RiveroBaliza
instagramlinkedin

Tráfico

Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

Además de la polémica luz de emergencia, existen otros elementos indispensables en caso de accidente que han quedado opacados

La multa a la que se enfrentan los conductores pese a usar correctamente la baliza V16.

La multa a la que se enfrentan los conductores pese a usar correctamente la baliza V16. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

La Guardia Civil está muy atenta a si los conductores españoles tienen la nueva baliza V16 en su vehículo, desde que el pasado 1 de enero se convirtiera en un elemento más de la seguridad en la carretera.

Pese a las críticas cosechadas, la idea de la señal obligatoria es ayudar a mejorar la visibilidad en caso de tener una accidente y permitir geolocalizar el turismo, camión o transporte que sea, todo ello sin necesidad de salir del mismo, reduciendo así la peligrosidad de la situación.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera. / Guardia Civil

Sin embargo, algunos conductores han olvidado de las normas básicas de alerta en carretera y desde la implantación de la luz, ya no atienden a las demás señalizaciones.

Un buen ejemplo son los triángulos, que aunque en principio la V16 debía de haber terminado con su uso indispensable, la realidad es que siguen siendo especialmente útiles en situaciones de visibilidad reducida, como cambios de rasante o curvas especialmente cerradas, sobre todo en carreteras de montaña.

El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: &quot;Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz&quot;

El aviso de la Guardia Civil sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz" / ·

Pese a todo, un elemento que es igualmente obligatorio pese a colocar correctamente la baliza en el lugar más elevado del coche desde la ventana del conductor, son las luces de emergencia, otro elemento que pretende mejorar la visibilidad i que son la primera señal de alerta para el resto de conductores.

Así, baliza y luces son complementarias y deben usarse conjuntamente, siendo esta iluminación intermitente la más rápida de poner en marcha y lo primero que hay que poner en marcha en caso de accidente.

Un conductor activa las luces de emergencia de su coche.

Un conductor activa las luces de emergencia de su coche. / Freepik

En caso de no llevar la baliza la policía puede sancionar al conductor con 80 euros, aunque en caso de hacer un mal uso de esta, la multa llega a los 200 euros.

Noticias relacionadas y más

Esta segunda penalización también incluye el hecho de accidentarse y no advertir con estos 'warnings', independientemente de que se coloque la V16, por lo que hay que tenerlo en cuenta para no sufrir una doble decepción: accidente y multa.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
  2. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  3. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  4. Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
  5. Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta
  6. Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: 'Usar este patrón de números aumenta las posibilidades
  7. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  8. ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe

El cantante de Sergio Dalma, de 61 años, sobre su rutina para estar en forma: "Cardio cada día"

El cantante de Sergio Dalma, de 61 años, sobre su rutina para estar en forma: "Cardio cada día"

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Un camión choca con un tren en un paso a nivel de Valladolid sin causar heridos

Un camión choca con un tren en un paso a nivel de Valladolid sin causar heridos

El motivo por el que 'El Hormiguero' recibe hoy a tres invitados: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

El motivo por el que 'El Hormiguero' recibe hoy a tres invitados: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: "Muy tranquila"

Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: "Muy tranquila"

Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

Els jubilats que ingressen menys de 22.000 euros a l'any no estan obligats a fer la declaració de la renda

Els jubilats que ingressen menys de 22.000 euros a l'any no estan obligats a fer la declaració de la renda

Los carnavales y sus distintos orígenes que han llevado las fiestas hasta hoy

Los carnavales y sus distintos orígenes que han llevado las fiestas hasta hoy