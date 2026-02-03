Tráfico
Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento
Además de la polémica luz de emergencia, existen otros elementos indispensables en caso de accidente que han quedado opacados
La Guardia Civil está muy atenta a si los conductores españoles tienen la nueva baliza V16 en su vehículo, desde que el pasado 1 de enero se convirtiera en un elemento más de la seguridad en la carretera.
Pese a las críticas cosechadas, la idea de la señal obligatoria es ayudar a mejorar la visibilidad en caso de tener una accidente y permitir geolocalizar el turismo, camión o transporte que sea, todo ello sin necesidad de salir del mismo, reduciendo así la peligrosidad de la situación.
Sin embargo, algunos conductores han olvidado de las normas básicas de alerta en carretera y desde la implantación de la luz, ya no atienden a las demás señalizaciones.
Un buen ejemplo son los triángulos, que aunque en principio la V16 debía de haber terminado con su uso indispensable, la realidad es que siguen siendo especialmente útiles en situaciones de visibilidad reducida, como cambios de rasante o curvas especialmente cerradas, sobre todo en carreteras de montaña.
Pese a todo, un elemento que es igualmente obligatorio pese a colocar correctamente la baliza en el lugar más elevado del coche desde la ventana del conductor, son las luces de emergencia, otro elemento que pretende mejorar la visibilidad i que son la primera señal de alerta para el resto de conductores.
Así, baliza y luces son complementarias y deben usarse conjuntamente, siendo esta iluminación intermitente la más rápida de poner en marcha y lo primero que hay que poner en marcha en caso de accidente.
En caso de no llevar la baliza la policía puede sancionar al conductor con 80 euros, aunque en caso de hacer un mal uso de esta, la multa llega a los 200 euros.
Esta segunda penalización también incluye el hecho de accidentarse y no advertir con estos 'warnings', independientemente de que se coloque la V16, por lo que hay que tenerlo en cuenta para no sufrir una doble decepción: accidente y multa.
