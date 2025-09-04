Multas de tráfico y puntos del carnet: la guía que todo conductor debe conocer

¿Sabías que el carnet por puntos lleva en vigor casi 20 años, desde julio de 2006, y que su objetivo es reducir la siniestralidad en carretera y premiar a los buenos conductores? Es sorprendente cómo después de 2 décadas, exista todavía cierto desconocimiento sobre qué sanciones implican pérdida de puntos y cómo se recuperan. Te lo explicamos.

¿Cuántos puntos tenemos de entrada?

Los conductores veteranos, que tienen más de 3 años de experiencia, comienzan con 12 puntos. Si pasan tres años sin infracciones, la DGT les otorga 2 puntos adicionales, y tras tres años más sin sanciones, se alcanza el máximo de 15 puntos.

Los conductores noveles o que recuperan el carnet tras su retirada comienzan con 8 puntos, aunque pueden alcanzar los 15 si no realizan infracciones o realizan el curso de recuperación de puntos.

¿En qué situaciones se pierden puntos del carnet de conducir?

Los puntos se pierden por infracciones graves y muy graves, que pueden restar de 2 a 6 puntos en función a la gravedad. No se pierden más de 8 puntos en un día, exceptuando acumulación de delitos muy graves. Entre las infracciones más habituales destacamos:

Exceso de velocidad : multas de 100 a 600 euros y pérdida de 2 a 6 puntos.

: multas de 100 a 600 euros y pérdida de 2 a 6 puntos. Alcohol y drogas : sanciones de 500 a 1.000 euros y retirada de 4 a 6 puntos.

: sanciones de 500 a 1.000 euros y retirada de 4 a 6 puntos. Uso del móvil al conducir : entre 3 y 6 puntos, con multas de 200 euros.

: entre 3 y 6 puntos, con multas de 200 euros. Cinturón, casco y sistemas de retención infantil : 200 euros y 4 puntos.

: 200 euros y 4 puntos. Saltarse un stop o semáforo : 200 euros y 4 puntos.

: 200 euros y 4 puntos. Ir en dirección prohibida o conducción temeraria : hasta 6 puntos y multas de 200 a 500 euros.

: hasta 6 puntos y multas de 200 a 500 euros. No respetar distancia de seguridad o lanzar objetos peligrosos : 4 puntos y 200 euros.

: 4 puntos y 200 euros. Adelantar ciclistas sin separación suficiente : 6 puntos y 200 euros.

: 6 puntos y 200 euros. Alterar tacógrafo o limitador de velocidad : 6 puntos y 500 euros.

: 6 puntos y 500 euros. Conducir un coche con carnet de moto: 4 puntos y 500 euros.

Las únicas infracciones que no conllevan pérdida de puntos son aquellas relacionadas con la documentación (carnet, ITV caducados, falta de seguro obligatorio...). Consisten únicamente en una multa económica.