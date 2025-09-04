SOCIEDAD
Multas de tráfico y puntos del carnet: la guía que todo conductor debe conocer
19 años han transcurrido desde que se implantase el sistema del carnet por puntos
¿Sabías que el carnet por puntos lleva en vigor casi 20 años, desde julio de 2006, y que su objetivo es reducir la siniestralidad en carretera y premiar a los buenos conductores? Es sorprendente cómo después de 2 décadas, exista todavía cierto desconocimiento sobre qué sanciones implican pérdida de puntos y cómo se recuperan. Te lo explicamos.
¿Cuántos puntos tenemos de entrada?
Los conductores veteranos, que tienen más de 3 años de experiencia, comienzan con 12 puntos. Si pasan tres años sin infracciones, la DGT les otorga 2 puntos adicionales, y tras tres años más sin sanciones, se alcanza el máximo de 15 puntos.
Los conductores noveles o que recuperan el carnet tras su retirada comienzan con 8 puntos, aunque pueden alcanzar los 15 si no realizan infracciones o realizan el curso de recuperación de puntos.
¿En qué situaciones se pierden puntos del carnet de conducir?
Los puntos se pierden por infracciones graves y muy graves, que pueden restar de 2 a 6 puntos en función a la gravedad. No se pierden más de 8 puntos en un día, exceptuando acumulación de delitos muy graves. Entre las infracciones más habituales destacamos:
- Exceso de velocidad: multas de 100 a 600 euros y pérdida de 2 a 6 puntos.
- Alcohol y drogas: sanciones de 500 a 1.000 euros y retirada de 4 a 6 puntos.
- Uso del móvil al conducir: entre 3 y 6 puntos, con multas de 200 euros.
- Cinturón, casco y sistemas de retención infantil: 200 euros y 4 puntos.
- Saltarse un stop o semáforo: 200 euros y 4 puntos.
- Ir en dirección prohibida o conducción temeraria: hasta 6 puntos y multas de 200 a 500 euros.
- No respetar distancia de seguridad o lanzar objetos peligrosos: 4 puntos y 200 euros.
- Adelantar ciclistas sin separación suficiente: 6 puntos y 200 euros.
- Alterar tacógrafo o limitador de velocidad: 6 puntos y 500 euros.
- Conducir un coche con carnet de moto: 4 puntos y 500 euros.
Las únicas infracciones que no conllevan pérdida de puntos son aquellas relacionadas con la documentación (carnet, ITV caducados, falta de seguro obligatorio...). Consisten únicamente en una multa económica.
