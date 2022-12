Multas de tráfico en Navidad: ¿Qué infracciones son más comunes?

Algunas infracciones viales se cometen con más frecuencia durante las celebraciones navideñas

La Navidad ya está aquí y con ella también se han presentado los turrones, las compras, las prisas… y también las multas de tráfico. ¿Sabes que en esta época del año se incrementan las sanciones? Es normal, también lo hacen los desplazamientos.

Vas a hacer compras navideñas, a ver a la familia o de cena de empresa, la verdad es que siempre, de una forma u otra, acabas estando al volante. Veamos que puedes hacer para reducir riesgos y también para recurrir las infracciones si al final te llega alguna.

¿Qué tipo de multas de tráfico son las más comunes?

Las multas de tráfico están presentes todo el año, pero en Navidad suben. La DGT ofrece datos sobre las infracciones que más cometen los conductores. Sin embargo, en estas fiestas con tantos excesos es interesante conocer las estadísticas:

Alcohol y drogas. El consumo de alcohol o drogas es otro de los orígenes de la mayoría de las infracciones. Relacionadas con la circulación: No señalar las maniobras, el exceso de velocidad, no dejar paso, usar el móvil al volante e ir sin luces. Estado del vehículo: Ir con la ITV caducada o hacer modificaciones en el vehículo sin homologar. Documentación al volante: Circular con el permiso de conducir caducado o sin ni siquiera tener carné. Seguro. Ir en carretera sin el seguro en vigor.

Además, tienes que saber que las infracciones al conducir pueden ser de tres tipos:

Leves. Con multas de hasta 100 euros y sin pérdida de puntos. Graves. Con multas como mínimo de 200 euros y en algunos casos con pérdida de puntos. Muy graves. Con multas de al menos 600 euros y siempre con pérdida de puntos.

¿Por qué suben las multas de tráfico en Navidad?

No, no se trata de un intento de la administración por recaudar más. Lo cierto es que la cantidad de multas de tráfico suele aumentar en Navidad por otras razones como estas:

Alcohol. No hay que consumir nada de alcohol a la hora de conducir. Es importante que tengas claro que siempre merma tu capacidad al volante. Además, si te paran en un control, la multa está asegurada.

Nervios al conducir. Seguro que no quieres llegar tarde a la cena de empresa, a casa de tu suegra o a la fiesta con los amigos. Las prisas son malas siempre y al volante pueden ser mortales. No obstante, en Navidad se suelen pasar los límites de velocidad, algo que en el mejor de los casos terminará solo en una multa.

La Navidad no siempre es feliz. Para muchos, la Navidad no es el mejor momento del año. Recuerdan a sus seres queridos, no tienen tantas cosas como les gustaría o están preocupados por la economía. Estas distracciones pueden no solo impedir que te concentres al volante, sino hacer que no controles bien la conducción.

Más peatones. En Navidad parece que todo el mundo está en las calles. Es algo que cambia la forma de conducir. Algunos peatones se saltan los semáforos o cruzan por zonas indebidas. Para evitar los accidentes hay que ir despacio y con mil ojos.

Atascos. Los atascos siempre son un problema en las grandes ciudades. Pero en esta época del año lo son hasta en las calles más tranquilas. Pueden provocar que no se conduzca manteniendo la distancia de seguridad o que se realicen maniobras poco prudentes.

Es invierno. Que en Navidad haga mal tiempo es habitual. La lluvia, el viento o incluso la nieve se convierten en un riesgo más en carretera. Conducir en estas condiciones es más complicado y obliga a ser más prudente todavía. No cojas el coche sin consultar la climatología y sigue todos los consejos de las autoridades.

Se te ha pasado la revisión del coche. La revisión del coche siempre viene mal. Las prisas por hacer otras cosas han hecho que dejes algo tan importante de lado. Si está en mal estado, tienes muchas más probabilidades de tener un accidente y que sea por tu culpa. El mal tiempo y todo lo que implica la temporada de Navidad puede ser el remate a un vehículo sin revisar, así que no lo dejes.

Probablemente, pienses que estamos intentando meterte miedo en el cuerpo y mostrarte solo lo negativo de la Navidad, pero no es así. Solo nos preocupamos porque sean unos días felices y seguros, al menos al volante.

Si al final de estas celebraciones navideñas terminas con algunos kilos de más y, también, con alguna multa, tranquilo. Podemos ayudarte a que la cuesta de enero sea más ligera. En el siguiente apartado descubrirás un consejo que puede convertirse en el mejor regalo de estas Navidades.

¿Cómo recurrir una multa de tráfico?

Si recibes una multa de tráfico, lo primero que tienes que comprobar todos los datos y asegurarte de que son correctos. Si ese día no estabas al volante, hay que identificar al conductor. Después tienes dos opciones: pagar o recurrir.

¿La multa no está debidamente justificada o no has cometido una infracción? Puedes recurrirla. Debes hacerlo en el organismo que haya impuesto la sanción: la DGT, una Comunidad Autónoma o el ayuntamiento de una localidad.

Reclamar una multa no es excesivamente complicado, pero requiere de tiempo y saber hacer. De hecho, muchos conductores prefieren pagarla cuanto antes y desistir. Al actuar así se puede perder mucho dinero cada año.

Si alguno de los datos de la multa no es correcto, puedes recurrirla | Pexels

Una opción mucho más simple es contratar un servicio para recurrir multas. Así nunca vas a pagar una infracción que no esté 100 % justificada. Olvídate de todos los trámites y espera que llegue la resolución favorable.

LEGÁLITAS te ofrece este servicio y cuenta con un test de riesgo para conocer cuáles son las posibilidades de que necesites utilizarlo. Es sencillo, no te pide muchos datos y en tres minutos tendrás el resultado en tu correo.

¡Ah! Y no debes olvidar que te ofrece asesoramiento legal en infinidad de temas. Tendrás la seguridad de contar con un experto que te indicará cómo actuar en cada caso. Se acabó lo de consultar a Google, lo harás con un abogado.

Está claro que las multas de tráfico llegarán a tu vida tarde o temprano. Ahora sabes cómo evitar pagarlas si son injustas. Ir seguro al volante también incluye esta tranquilidad.