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MOTOR

Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Los agentes de tráfico han iniciado controles para inspeccionar el carburante que utilizan los vehículos

Archivo - Un hombre reposta carburante en una gasolinera

Archivo - Un hombre reposta carburante en una gasolinera / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad pública de España que más presencia tiene en las carreteras. La Benemérita cuenta con una división centrada en la seguridad vial, dedicada a la vigilancia y disciplina del tráfico, tránsito y transporte.

En los últimos meses, las autoridades han descubierto un fraude vinculado con la venta de combustible bonificado. Por este motivo, los agentes de tráfico de la Guardia Civil han iniciado controles para inspeccionar el carburante que utilizan los vehículos.

Con esta estrategia, las fuerzas de seguridad esperan detectar a los infractores que utilizan gasoil bonificado sin permiso. En este caso, los conductores estarían utilizando gasóleo agrícola por un coste entre 1 y 1,20 euros por litro, según la estación de servicio.

Así lo informa 'El Debate', que ha elaborado un artículo detallando las medidas tomadas por la Benemérita. Según el citado medio, la Guardia Civil ha comenzado a realizar controles en entornos rurales, extrayendo una muestra de carburante a los vehículos.

Un motorista, en un surtidor de carburantes.

Un motorista, en un surtidor de carburantes. / .

En este caso, el gasóleo agrícola se caracteriza por tener un aditivo rojizo, reconocible en un análisis. No obstante, las muestras de combustible son enviadas a laboratorios oficiales para reconocer el líquido.

Los positivos pueden acarrear multas de 600 euros para los coches pequeños, 1.200 euros para los medianos y 12.000 euros o más para vehículos comerciales o vehículos industriales.

Es importante recordar que el gasoil bonificado no es un carburante distinto a los comerciales, ya que se trata de carburante destinado a los profesionales del transporte. La normativa vigente autoriza el uso de gasóleo bonificado a los vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera con un peso máximo autorizado de 7,5 toneladas o más.

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Este carburante también está autorizado a los vehículos destinados al transporte de personas (categorías M2 o M3) y taxis con licencia y taxímetro. Además, dispone de un régimen especial para la maquinaria de los agricultores.

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