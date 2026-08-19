MASCOTAS
Ya es oficial: Multas de hasta 10.000 euros por dejar al perro atado mientras haces la compra
La normativa estatal prohíbe mantener a los animales sin supervisión directa, incluso durante ausencias breves, y contempla multas que pueden alcanzar los 10.000 euros
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023, supone un punto de inflexión en la regulación de la tenencia de mascotas en España. La norma reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, lo que implica un nuevo estatus jurídico y una mayor responsabilidad para sus cuidadores. El objetivo es combatir el abandono, prevenir el maltrato y establecer criterios homogéneos en todo el territorio.
Este marco legal introduce obligaciones que afectan a prácticas cotidianas que durante años se han considerado normales. Una de las más extendidas: dejar al perro atado en la puerta del supermercado mientras se realiza una compra rápida, queda ahora expresamente prohibida.
Qué dice exactamente la ley
El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal detalla las conductas que los responsables deben evitar. Entre ellas, se incluye mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión presencial. La norma no establece excepciones por tiempo: ni cinco minutos ni treinta. La ausencia de vigilancia directa convierte la acción en sancionable.
Esta prohibición se aplica en cualquier establecimiento: supermercados, farmacias, panaderías o tiendas de barrio. La clave no es el lugar, sino la falta de supervisión visual del animal, que debe estar acompañado en todo momento por su responsable.
Por qué se prohíbe una práctica tan habitual
La medida responde a la necesidad de evitar situaciones que comprometan el bienestar del perro. La ley contempla riesgos frecuentes en estos escenarios:
- Estrés y ansiedad derivados de la separación repentina.
- Robos, cada vez más comunes en determinadas zonas urbanas.
- Agresiones por parte de otros animales.
- Atropellos si el perro consigue soltarse.
- Golpes de calor, especialmente en verano, cuando el animal queda expuesto sin control.
La normativa busca prevenir cualquier daño que pueda producirse durante esos minutos de ausencia, por breves que sean.
Multas: de leve a grave según las consecuencias
Dejar a un perro atado sin vigilancia se considera, en principio, una infracción leve, según el artículo 73. Sin embargo, la calificación puede cambiar si el animal sufre algún perjuicio durante ese tiempo. En caso de lesiones, golpes de calor o ataques, la conducta pasa a ser infracción grave, con sanciones que oscilan entre 500 y 10.000 euros, tal como recoge el artículo 76.
La ley introduce así un sistema de responsabilidad que obliga a los cuidadores a replantear rutinas habituales y a garantizar que el animal no quede desatendido en ningún momento.
La entrada en vigor de esta normativa implica cambios prácticos: planificar las compras, evitar improvisaciones y buscar alternativas como acudir con otra persona o utilizar servicios que permitan acceder con el animal. La ley pretende que estas adaptaciones formen parte de una cultura de cuidado más estricta y consciente.
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