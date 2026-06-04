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La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

Esta sanción se aplica por la simple presencia en saliva, independientemente de la cantidad o de si afectaba a la conducción

Las multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

Las multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos / Jota Caral / LCO_ Externals

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Manuel Riu

La Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico realizó un total de 144.346 controles de drogas durante 2025 frente a los 122.938 del anterior y sancionó a 70.717 conductores con pérdida de puntos por conducir bajo sus efectos, lo que supone 6.403 más que en el ejercicio precedente.

En una respuesta parlamentaria a varias preguntas formuladas por el Partido Popular (PP), el Gobierno detalla que en 2025 se realizaron 144.346 test de drogas, la cifra más alta desde 2021 (123.211). En 2022 la Guardia Civil controlo el consumo de drogas con 58.126 pruebas, en 2023 con un total de 101.927 y en 2024 realizó 122.938 en total.

En el caso de sanciones firmes con pérdida de puntos por consumo de drogas, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico impuso 41.067 en el año 2021; 42.103 en 2022; 50.002 en 2023; 64.314 en 2024; y un total de 70.717 el pasado 2025, según la respuesta recogida por Europa Press.

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Respecto a las pruebas de alcoholemia, los datos facilitados por el Gobierno revelan que se ha pasado de los 4.552.163 controles en 2021 a los 6.100.005 del pasado 2025, aunque las cifras no son comparables por el cambio metodológico. En 2022 se realizaron 5.836.074 de controles, que crecieron hasta los 6.700.937 en 2023 y los 7.378.103 en 2024, record histórico.

Asimismo, se impuso 25.977 sanciones firmes con pérdida de 6 puntos por conducir bajo los efectos del alcohol en 2021; 36.074 en 2022; 33.611 en 2023; y un total de 33.474 en 2024.

El Gobierno pone de relieve el informe de la Universidad de Valencia titulado 'Elaboración de recomendaciones para la reducción de la incidencia del consumo de alcohol sobre la siniestralidad a partir del estudio de la situación actual, el análisis comparado de políticas europeas y el conocimiento existente sobre el impacto de diferentes alternativas' que señala que, según la evidencia disponible, con tasas de hasta 0,5 g/l el riesgo puede ser hasta tres veces superior.

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En este sentido, recuerda que la Dirección General de Tráfico (DGT) actúa "de forma transversal y continuada sobre los factores concurrentes mediante campañas de vigilancia y control, medidas normativas y actuaciones de información, concienciación y educación vial, en el marco del enfoque del 'Sistema Seguro' recogido en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, con el objetivo de reducir de forma sostenida la siniestralidad y sus consecuencias".

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