Multan a un conductor con 200 euros que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

A las puertas del puente del 1 de mayo, la Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que se registrarán más de seis millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. El operativo especial comenzará el jueves a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del domingo, con el objetivo de gestionar el aumento de la movilidad.

El organismo, encabezado por Pere Navarro, ha explicado que la cifra total de viajes será algo menor que en años anteriores. Esto se debe a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, coincide en sábado, lo que reduce la duración del periodo de descanso para muchos ciudadanos.

Radares móviles

Sin embargo, el volumen diario de tráfico será elevado, con aproximadamente 1,5 millones de desplazamientos cada jornada. Esta cifra supone un ligero incremento respecto al año pasado, lo que obliga a extremar las precauciones en carretera durante los días más intensos del puente.

Para hacer frente a esta situación, Tráfico desplegará todos sus medios disponibles. Participarán agentes de la Guardia Civil, personal de los centros de control, equipos técnicos y unidades aéreas, que trabajarán de forma coordinada para supervisar el estado de las vías y actuar en caso de incidencias.

Además, se reforzará la vigilancia con radares fijos y móviles, así como con helicópteros, drones y cámaras destinadas a detectar infracciones como el uso del teléfono móvil o la falta de cinturón de seguridad. Todo ello busca mejorar la seguridad y reducir el riesgo de accidentes.

Más allá del control de la velocidad, también es importante conocer ciertas señales que pueden variar según la ciudad o la carretera. Un ejemplo es la señal S-51b, que indica carriles reservados para vehículos con alta ocupación, conocidos como VAO. En estos casos, se especifica el número mínimo de ocupantes necesarios para poder utilizarlos.

Sanciones de hasta 200 euros

El incumplimiento de esta norma puede conllevar sanciones. Circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos establecidos está considerado una infracción grave, con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Para detectarlo, la DGT emplea cámaras con sistemas avanzados capaces de identificar cuántas personas viajan en el vehículo.

Noticias relacionadas

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad vial en periodos de gran afluencia. Por ello, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar la señalización y mantener una conducción responsable durante todo el puente.