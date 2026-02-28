Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Multan con 500 euros pese a la baliza V16: El documento indispensable que requiere la Guardia Civil

Además del dispositivo, también se deben llevar tres documentos indispensables para poder viajar por las carreteras españolas

La baliza V16 no es lo único obligatorio.

Pol Langa

Pol Langa

Una de las funciones de la Guardia Civil de Tráfico es la de asegurar que todos los conductores cumplan con la normativa, en la mejora de la seguridad en la carretera, con el objetivo de reducir la siniestralidad a cero.

Este trabajo, que lo hace junto con la Dirección General de Tráfico (DGT), que estableció como obligatoria la tenencia de la baliza V16, un dispositivo de preseñalización conectado con el organismo para alertar de la posición de un vehículo en caso de accidentes.

En caso de necesitarla y no tenerla, o de pedirla en un control policial, la multa por no llevar la baliza es de 80 euros.

Los 'hermanos olvidados' de la baliza V16

Sin embargo, este no es el único requerimiento para circular por las carreteras españolas, ya que se mantienen los que ya existían antes de la implantación de la medida, el 1 de enero de 2026.

Un buen ejemplo es el permiso de circulación: "Es el documento que identifica la titularidad del vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios", señala de DGT.

Un permiso de circulación español. / DGT

"El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores", comenta, aunque puede ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico.

En caso de no contar con el documento en el coche implica una multa de 10 euros, aunque la multa va subiendo escalonadamente. Si se lleva, pero no está actualizado, la sanción aumenta hasta los 80 euros, mientras que si el vehículo no tiene permiso de circulación, asciende a los 500 euros.

Además del permiso, también es indispensable contar con el permiso de conducir, el carnet, y con la tarjeta de la ITV correctamente superada. También es necesario contar con el impuesto de circulación, aunque en este caso no es necesario llevar encima el justificante.

