Multan con 100 euros por usar de la baliza V16 pero olvidarse de un elemento indispensable

Poco a poco los conductores van aceptando la obligatoriedad de llevar encima la baliza V16 en su vehículo después de que se aprobara la medida desde el pasado 1 de enero de 2026.

Inicialmente, el tema levantaba ampollas por considerarse el dispositivo poco útil ante los elementos para aumentar la visibilidad en un accidente que existían antes, como los triángulos.

Hasta 2.700 conductores encendieron la baliza V16 durante el mes de julio, marcando un nuevo récord que coincide con uno de los momentos de mayor movilidad del año.

La DGT avisa: este error con la baliza V16 puede costarte una multa de hasta 80 euros / ·

En caso de ser requerida por la Guardia Civil de Tráfico, no tener el dispositivo homologado comporta una multa de 80 euros, que sube hasta los 200 euros en caso de que el vehículo quede inmovilizado en la carretera y no lo use correctamente.

Sin embargo, no hay que olvidar que este no es el único elemento indispensable en los viajes este verano. Uno de estos indicativos no es otro que la 'L' que deben llevar todos los conductores noveles durante el plazo del año posterior a la obtención del carné, que se conoce oficialmente por señal V13.

Esta se debe colocar en un lugar claramente visible e identificable y sirve para identificar a los novatos en la vía, mientras que en caso de hacer caso omiso de la normativa la sanción asciende hasta los 100 euros.

La señal V13 tiene que estar visible en el coche. / ·

Además de ello, también pueden multar por no hacer uso del chaleco reflectante en situación de obligatoriedad en una sanción que puede ascender hasta los 200 euros. De la misma manera, no llevar el carné encima o no llevar consigo el permiso de circulación implica una multa de 100 euros en cada caso.

Si vamos a sanciones más importantes, se establece una cuantía de hasta 1.500 euros si se circula sin el seguro obligatorio vigente y en regla, otros 200 euros si se viaja sin cinturón, que además suma un castigo de cuatro puntos en el carné.