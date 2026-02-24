Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Laporta MessiArbeloa directoAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVillarejoCuándo juega AlcarazTavares BarçaMaldiniLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAVíctor MuñozPlayoffs ChampionsReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyDroLindsey VonnEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaAlpinismoMorientesElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

DGT

Multado con 500 euros por llevar la V16 pero olvidarse de este otro elemento clave: la Guardia Civil pone la lupa en los conductores

Tráfico es claro con los documentos que se deben llevar en cualquier viaje en coche y sanciona a quienes no lo tienen en cuenta

La baliza V16 no es lo único obligatorio al viajar en coche.

La baliza V16 no es lo único obligatorio al viajar en coche. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

La baliza V16 se anunció como obligatoria, después se canceló la homologación de hasta cuatro modelos, los conductores despotricaron de su utilidad en la carretera y, después, la Comisión Europea puso en jaque al Gobierno por hacer que los españoles tuvieran que comprarse una para circular.

El camino seguido por el dispositivo de preseñalización geolocalizado que la DGT anunció para este 2026 no ha sido fácil y continúa siendo un tema de debate. La atención acaparada, sin embargo, genera dudas acerca de la necesidad de llevar otros elementos en el vehículo, ya que la Guardia Civil de Tráfico sigue requiriendo otros artilugios igualmente necesarios e indispensables.

Un hombre coloca una baliza V16 en lo alto de un coche.

Un hombre coloca una baliza V16 en lo alto de un coche. / ·

De hecho, es posible que en caso de ser multado por algún motivo, el monto sea superior con cualquier otro elemento que con la baliza, que no quita puntos y su sanción está prevista con 80 euros.

El claro ejemplo de ello es el permiso de circulación, un documento bastante más necesario que la baliza, al menos si solo nos fijamos en las consecuencias de no llevarlo encima. Se trata de la acreditación de la titularidad del vehículo, sea cual sea la naturaleza de este, "tanto agrícolas como de obras y servicios", apunta la DGT.

Un permiso de circulación de España.

Un permiso de circulación de España. / ·

Así, según el Reglamento General de Circulación, se trata de algo indispensable, aunque no es el único: "El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: el permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos".

La ley es clara: en caso de no contar con el permiso la sanción es de tan solo 10 euros, aunque puede ir aumentando de cantidad a medida que se van obviando más cosas. En este sentido, si se lleva encima pero no está actualizado, la multa ya asciende hasta los 80 euros, aunque sigue siendo mejor eso que no llevarlo, ya que se reservan sanciones de hasta 500 euros en caso de omisión.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera. / Guardia Civil

Por lo tanto, es mejor pensar en si estamos llevando todo lo necesario antes de arrancar cualquier trayecto, que en el caso de la carretera consta de tres documentos obligatorios: carnet de conducir, permiso de circulación y la tarjeta de la ITV correspondientemente actualizada.

Noticias relacionadas y más

Además, también se deben comprobar los aspectos técnicos, como la presión de los neumáticos, el estado de los faros y demás, sobre todo en los viajes largos, para ahorrarnos sustos indeseados y peligrosos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
  3. Las inversiones del exportero del Barça, José Manuel Pinto, a los 50 años: 'Hoy tengo 300 instructores
  4. Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar podrán deducir más de 1.300 euros en la Renta
  5. Joan Roca, chef, desvela el mejor restaurante de Barcelona: 'Está alejado del foco
  6. Sarah Santaolalla señala a Luis Rubiales: 'Tápate un poco
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por una dorsal africana: 'Nos dejará...
  8. Alerta con el cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero

Roberto Colom, psicólogo: "En esta posición juegan los futbolistas más inteligentes"

Roberto Colom, psicólogo: "En esta posición juegan los futbolistas más inteligentes"

Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños

Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños

Multado con 500 euros por llevar la V16 pero olvidarse de este otro elemento clave: la Guardia Civil pone la lupa en los conductores

Multado con 500 euros por llevar la V16 pero olvidarse de este otro elemento clave: la Guardia Civil pone la lupa en los conductores

Trump aprovecha la IA para difundir vídeo en el que juega al hockey contra Canadá

Núria Cabutí, Empresaria del Año Premios Sabadell 2026

Núria Cabutí, Empresaria del Año Premios Sabadell 2026

Mujer condenada tras apropiarse de millones por venta de chalé de Lewandowski

Precio del euríbor hoy, 24 de febrero de 2026: la cuota sube

Precio del euríbor hoy, 24 de febrero de 2026: la cuota sube

Así neutraliza la Guardia Civil una bomba de la Guerra Civil