Multado con 500 euros por llevar la V16 pero olvidarse de este otro elemento clave: la Guardia Civil pone la lupa en los conductores

La baliza V16 se anunció como obligatoria, después se canceló la homologación de hasta cuatro modelos, los conductores despotricaron de su utilidad en la carretera y, después, la Comisión Europea puso en jaque al Gobierno por hacer que los españoles tuvieran que comprarse una para circular.

El camino seguido por el dispositivo de preseñalización geolocalizado que la DGT anunció para este 2026 no ha sido fácil y continúa siendo un tema de debate. La atención acaparada, sin embargo, genera dudas acerca de la necesidad de llevar otros elementos en el vehículo, ya que la Guardia Civil de Tráfico sigue requiriendo otros artilugios igualmente necesarios e indispensables.

Un hombre coloca una baliza V16 en lo alto de un coche. / ·

De hecho, es posible que en caso de ser multado por algún motivo, el monto sea superior con cualquier otro elemento que con la baliza, que no quita puntos y su sanción está prevista con 80 euros.

El claro ejemplo de ello es el permiso de circulación, un documento bastante más necesario que la baliza, al menos si solo nos fijamos en las consecuencias de no llevarlo encima. Se trata de la acreditación de la titularidad del vehículo, sea cual sea la naturaleza de este, "tanto agrícolas como de obras y servicios", apunta la DGT.

Un permiso de circulación de España. / ·

Así, según el Reglamento General de Circulación, se trata de algo indispensable, aunque no es el único: "El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: el permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos".

La ley es clara: en caso de no contar con el permiso la sanción es de tan solo 10 euros, aunque puede ir aumentando de cantidad a medida que se van obviando más cosas. En este sentido, si se lleva encima pero no está actualizado, la multa ya asciende hasta los 80 euros, aunque sigue siendo mejor eso que no llevarlo, ya que se reservan sanciones de hasta 500 euros en caso de omisión.

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera. / Guardia Civil

Por lo tanto, es mejor pensar en si estamos llevando todo lo necesario antes de arrancar cualquier trayecto, que en el caso de la carretera consta de tres documentos obligatorios: carnet de conducir, permiso de circulación y la tarjeta de la ITV correspondientemente actualizada.

Además, también se deben comprobar los aspectos técnicos, como la presión de los neumáticos, el estado de los faros y demás, sobre todo en los viajes largos, para ahorrarnos sustos indeseados y peligrosos.