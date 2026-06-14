Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
La DGT también vigila al conductor dentro del coche a través de cámaras
Manuel Riu
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado a lo largo de este 2026 diversas campañas de "vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial". Estas campañas se enmarcan dentro de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década", explicaban en la nota informativa en el momento de poner inicio a esta campaña.
Tal y como declaran desde la DGT, los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad: el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, la distancia de frenado se amplía y el campo visual se estrecha. De hecho, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).
Además de incrementar el riesgo, también se agravan las consecuencias de los siniestros. A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables: a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%. "Respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad. Pese a ello, el exceso de velocidad continúa siendo un comportamiento extendido: en mediciones en condiciones de flujo libre, en las que los conductores tienen libertad para elegir su velocidad, alrededor del 60% de los conductores circula por encima de los límites establecidos en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y algo menos del 40% en autovías", recalcan".
Pero, más allá de la velocidad, la DGT también vigila al conductor dentro del coche a través de cámaras que pueden sancionar con multas que alcanzan hasta los 200 euros. Y es que la DGT hace especial hincapié en el uso del cinturón de seguridad, un elemento que debemos llevar bien colocado mientras circulamos.
Tal y como explican desde RACE, no utilizar el cinturón de seguridad en España conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor, según informa el RACE. Esta infracción es considerada grave e incluye no llevarlo abrochado correctamente o no usar sistemas de retención infantil. La sanción se aplica tanto en vías urbanas como interurbanas.
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