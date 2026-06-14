Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado a lo largo de este 2026 diversas campañas de "vigilancia y control de la velocidad, uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial". Estas campañas se enmarcan dentro de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década", explicaban en la nota informativa en el momento de poner inicio a esta campaña.

Tal y como declaran desde la DGT, los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad: el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, la distancia de frenado se amplía y el campo visual se estrecha. De hecho, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

La DGT avisa / Archivo

Además de incrementar el riesgo, también se agravan las consecuencias de los siniestros. A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables: a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%. "Respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad. Pese a ello, el exceso de velocidad continúa siendo un comportamiento extendido: en mediciones en condiciones de flujo libre, en las que los conductores tienen libertad para elegir su velocidad, alrededor del 60% de los conductores circula por encima de los límites establecidos en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y algo menos del 40% en autovías", recalcan".

Pero, más allá de la velocidad, la DGT también vigila al conductor dentro del coche a través de cámaras que pueden sancionar con multas que alcanzan hasta los 200 euros. Y es que la DGT hace especial hincapié en el uso del cinturón de seguridad, un elemento que debemos llevar bien colocado mientras circulamos.

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Tal y como explican desde RACE, no utilizar el cinturón de seguridad en España conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor, según informa el RACE. Esta infracción es considerada grave e incluye no llevarlo abrochado correctamente o no usar sistemas de retención infantil. La sanción se aplica tanto en vías urbanas como interurbanas.