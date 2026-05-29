Este lunes se cumplen cinco años de la implantación del límite de 30 km/h en las calles de un único carril por sentido en las ciudades españolas. La medida, pionera en el mundo desde mayo de 2021, confirma ahora una tendencia positiva: las víctimas mortales se han reducido de forma notable.

Según los datos consolidados de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2024 fallecieron casi un 5 % menos de personas en vías urbanas que en 2019. El descenso es aún más significativo entre colectivos vulnerables: un 19 % menos de ciclistas fallecidos y más de un 16 % menos de peatones.

Qué grupos han mejorado y cuáles empeoran

Por tramos de edad, el mayor descenso se registra entre los 35 y 44 años, con una caída del 42 % en víctimas mortales. En el extremo contrario, los fallecidos de 15 a 24 años aumentan un 3 %, un dato que preocupa a los expertos en seguridad vial.

Multado con 600 euros por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya recoge el BOE: la Guardia Civil extrema las precauciones / Archivo

Las grandes ciudades reducen la siniestralidad

Casi 4 de cada 10 ciudades españolas con más de 100.000 habitantes han logrado reducir la siniestralidad en estos cinco años. Entre ellas se encuentran urbes con un volumen de tráfico tan elevado como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia.

Además, nueve ciudades no registraron ninguna víctima mortal en 2024:

Alcobendas.

Alcorcón.

Barakaldo.

Dos Hermanas.

Leganés.

Mataró.

Rivas-Vaciamadrid.

Telde.

Torrejón de Ardoz.

Por qué 30 km/h cambia tanto la seguridad

La DGT insiste en que el límite de 30 km/h es la base del calmado del tráfico, una velocidad a partir de la cual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden convivir de forma segura todos los modos de desplazamiento.

Las cifras lo respaldan:

A 50 km/h , la probabilidad de morir en un siniestro es del 80 % .

, la probabilidad de morir en un siniestro es del . A 30 km/h, se reduce al 10 %.

La convivencia con nuevos actores de la movilidad: ciclistas, usuarios de patinetes y otros vehículos personales, hace que la reducción de velocidad sea clave para evitar accidentes graves.

Las multas: así queda el régimen sancionador

No respetar los nuevos límites se considera infracción grave o muy grave, con sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del carnet.

Según Multalia: