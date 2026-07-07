Multado con 500 euros aunque circulaba por debajo del límite de velocidad: la Guardia Civil avisa a los conductores sobre el error con el patinete

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los medios de transporte más habituales en nuestras ciudades, pero cumplir el límite de velocidad no siempre evita una sanción. Las autoridades han intensificado los controles sobre estos vehículos y algunas infracciones pueden conllevar multas de hasta 500 euros, incluso cuando el usuario circula por debajo de los 25 km/h permitidos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por autovías, autopistas, vías interurbanas y travesías, intependientemente de la velocidad a la que lo hagan.

Es decir, un conductor puede estar respetando el límite máximo permitido para un patinete, y aún así, ser sancionado por utilizar una vía donde su circulación está expresamente prohibida.

Además, superar los 25 km/h constituye una infracción grave que puede castigarse con multas de entre 200 y 500 euros, junto con la inmovilización del vehículo.

Valencia VLC patinetes eléctricos circulando por la ciudad / Francisco Calabuig / LEV

A estas sanciones se suman otras habituales, como circular por la acera, hacerlo sin cumplir la normativa municipal o utilizar un modelo que no reúna los requisitos exigidos por la DGT.

Desde el 22 de enero de 2024, todos los nuevos patinetes comercializados en españa deben contar con un certificado que acredite que cumplen las condiciones técnicas establecidas para estos vehículos.

Los modelos adquiridos antes de esa fecha se podrán seguir utilizando hasta el 22 de enero de 2027, momento en el que también deben adaptarse a la nueva regulación de la que estamos hablando.

Mientras tanto, numerosos ayuntamientos han reforzado la vigilancia. En ciudades como Valencia, la Policía Local está haciendo campañas específicas para comprobar que los vehículos están correctamente registrados y cumplen con la normativa vigente con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la correcta identificación.