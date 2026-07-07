Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialMundial 2030Próximo partido EspañaPaolo GalbiatiEspaña - BélgicaLamine YamalEtapa 4 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMiguel IndurainMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos WimbledonCalendario España MundialEliminadas MundialMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Horarios MotoGP GP de AlemaniaIreneLongevidad CristianoMikel MerinoPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

TRÁFICO

Multado con 500 euros aunque circulaba por debajo del límite de velocidad: la Guardia Civil avisa a los conductores sobre el error con el patinete

Este fallo con el patinete puede terminar con una multa de 500 euros y la retirada del vehículo

Ya es oficial: patinetes eléctricos con edad mínima de 15 años y casco obligatorio a partir de octubre

Ya es oficial: patinetes eléctricos con edad mínima de 15 años y casco obligatorio a partir de octubre

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los medios de transporte más habituales en nuestras ciudades, pero cumplir el límite de velocidad no siempre evita una sanción. Las autoridades han intensificado los controles sobre estos vehículos y algunas infracciones pueden conllevar multas de hasta 500 euros, incluso cuando el usuario circula por debajo de los 25 km/h permitidos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por autovías, autopistas, vías interurbanas y travesías, intependientemente de la velocidad a la que lo hagan.

Es decir, un conductor puede estar respetando el límite máximo permitido para un patinete, y aún así, ser sancionado por utilizar una vía donde su circulación está expresamente prohibida.

Además, superar los 25 km/h constituye una infracción grave que puede castigarse con multas de entre 200 y 500 euros, junto con la inmovilización del vehículo.

Valencia VLC patinetes eléctricos circulando por la ciudad

Valencia VLC patinetes eléctricos circulando por la ciudad / Francisco Calabuig / LEV

A estas sanciones se suman otras habituales, como circular por la acera, hacerlo sin cumplir la normativa municipal o utilizar un modelo que no reúna los requisitos exigidos por la DGT.

Desde el 22 de enero de 2024, todos los nuevos patinetes comercializados en españa deben contar con un certificado que acredite que cumplen las condiciones técnicas establecidas para estos vehículos.

Los modelos adquiridos antes de esa fecha se podrán seguir utilizando hasta el 22 de enero de 2027, momento en el que también deben adaptarse a la nueva regulación de la que estamos hablando.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, numerosos ayuntamientos han reforzado la vigilancia. En ciudades como Valencia, la Policía Local está haciendo campañas específicas para comprobar que los vehículos están correctamente registrados y cumplen con la normativa vigente con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar la correcta identificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  2. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  3. Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
  4. De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: 'Necesito que me ayuden
  5. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  6. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  7. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  8. Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro

Multado con 500 euros aunque circulaba por debajo del límite de velocidad: la Guardia Civil avisa a los conductores sobre el error con el patinete

Multado con 500 euros aunque circulaba por debajo del límite de velocidad: la Guardia Civil avisa a los conductores sobre el error con el patinete

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica

Aitana sugiere un cambio en su concierto para no perderse el España-Bélgica

Víctor, experto en piscinas: "Si no se hace, hay que vaciar el agua y utilizar productos con ácidos"

Víctor, experto en piscinas: "Si no se hace, hay que vaciar el agua y utilizar productos con ácidos"

Los expertos en fitness coinciden: "El 68% de los mayores de 40 años entrena para ganar fuerza y movilidad, no para perder peso"

Los expertos en fitness coinciden: "El 68% de los mayores de 40 años entrena para ganar fuerza y movilidad, no para perder peso"

Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango

Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango

Precio del euríbor hoy, 7 de julio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 7 de julio de 2026: la cuota sube y preocupa a los hipotecados

Un experto en energía lo deja claro: "Poner el aire acondicionado a esta temperatura puede ayudarte a ahorrar en la factura"

Un experto en energía lo deja claro: "Poner el aire acondicionado a esta temperatura puede ayudarte a ahorrar en la factura"

Entrará en vigor el 28 de agosto: estos jubilados podrán cobrar hasta un 25% más de pensión