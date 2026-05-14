Multado con 50.000 euros por dar de comer a los animales callejeros: la Ley de Bienestar Animal entra en vigor y afecta a los “gatos comunitarios”

Ya ha entrado en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y esta normativa ha cambiado completamente el panorama, incluyendo las normas sobre la alimentación de animales callejeros en España.

Aunque muchas personas acostumbran a dar comida a gatos abandonados por iniciativa propia, la nueva norma establece limitaciones claras y contempla sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros en algunos casos.

Es importante señalar que la ley no prohíbe expresamente alimentar a los mal llamados 'gatos callejeros', pero sí obliga a que este acto se haga dentro de programas autorizados por los ayuntamientos con el objetivo de evitar problemas de salubridad, proliferación de colonias felinas descontroladas y conflictos vecinales derivados de la acumulación de comida en las calles.

Los consistorios serán los responsables de gestionar estas colonias con el sistema CER, basado en la captura, esterilización y retorno de los animales a su entorno animal.

Cómo debe ser un buen alimento natural para gatos / Cortesía

Además, solo las personas acreditadas podrán encargarse oficialmente de alimentar y cuidar a estos gatos: la iniciativa propia desaparece.

La normativa también establece protocolos específicos sobre higiene, atención veterinaria, instalación de refugios y control poblacional. Según recoge la ley, las comunidades autónomas deben coordinar medidas para garantizar tanto el bienestar de los animales como el equilibrio con el entorno urbano.

Las sanciones económicas dependerán de la gravedad de la infracción. Alimentar animales callejeros sin autorización o incumpliendo las normas municipales se considera falta leve, con multas que oscilan entre los 500 y 10.000 euros.

Sin embargo, las cantidades aumentan si empleamos restos de comida en mal estado o productos sin control sanitario. En estos casos hablamos de sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros.