VIVIENDA
Multado con 3.000 euros por culpa de la lavadora: así es la nueva ley que genera mucha polémica en los vecinos
La normativa depende de cada ayuntamiento, y muchos se están poniendo serios
Acaba de entrar en vigor una nueva ley por la que pueden llegar a multarte con sanciones de hasta 3.000 euros a casa de un electrodoméstico que todos tenemos en casa. Efectivamente, estamos hablando de la lavadora.
Concretamente, con la cantidad de ruido que haga, dado que este puede llegar a ser molesto para el resto de vecinos que convivan en la misma comunidad, según establece la Ley de Propiedad Horizontal.
No obstante, hay que tener en cuenta ciertos matices con respecto a esto último. Para empezar, se trata de una ley cuya aplicación dependerá de cada ayuntamiento, el cual tendrá la última palabra a la hora de establecer las sanciones.
Ahora bien; ¿cuáles son los detalles específicos de esta normativa? Según la ley, los vecinos pueden presentar una demanda a otro cuya lavadora emita ruido que esté por encima de la tasa de decibelios permitida.
Además, las multas funcionarán a través de rangos en función de la gravedad del ruido; siendo las más leves de 90 euros y las más graves (o en las que se demuestre reincidencia) de los 3.000 euros que mencionábamos al principio.
El mayor problema de esto es que la tasa máxima de ruido que no se debe sobrepasar es mucho más baja por la noche. Cosa lógica y normal por aquello de que es la parte del día en la que la gente suele descansar.
No obstante, hay quienes aprovechan para poner la lavadora antes de irse a dormir por ciertas condiciones de consumo eléctrico, por lo que esta ley supondría un aliciente para dejar esta costumbre.
En este sentido, los expertos recomiendan tener especial cuidado con aquellas lavadoras viejas cuyo centrifugado emita mucho ruido, dado que son las más susceptibles de provocar las primeras sanciones al respecto.
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