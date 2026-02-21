Multado con 200 euros por no llevar este dispositivo obligatorio que no es la baliza V16

Con la abrupta llegada de la baliza V16 a la normativa, parece que el resto de elementos han quedado en el olvido, aunque la DGT sigue pendiente de que todos los conductores lleven lo necesario antes de emprender un viaje.

Un claro ejemplo son las herramientas necesarias para solucionar un pinchazo fortuito en la carretera. La normativa especifica que es obligatorio llevar una rueda de recambio para poder seguir con la ruta hasta un mecánico cercano para proceder con el cambio definitivo.

Un operario saca una rueda de recambio del maletero de un coche. / Renault

Concretamente, el reglamento indica que se debe llevar "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo".

Sin embargo, hay muchos modelos que no llevan esta 'rueda galleta', como se la conoce popularmente, por lo que lo más recomendable es llevar un kit de reparación antipinchazos, que suele estar compuesto por un sellador líquido y un compresor para salir del entuerto.

Un kit antipinchazos para una emergencia. / Carrefour

Cualquier de las dos soluciones son lícitas, pero es necesario contar con al menos una de ellas porque si no la policía podría sancionar al conductor con una multa de hasta 200 euros por incumplimiento de la Ley de Tráfico.

La baliza V16

Con ello, pese a que se trate de una infracción leve y no implique pérdida de puntos, puede suponer un aumento del coste de la multa, ya que de ocurrir en carretera y no contar con la baliza V16 obligatoria, se impondrían dos sanciones distintas.

En este caso, la policía advierte de que penalización sería de 80 euros, que sumados a los 200 euros por no llevar el resto de los elementos mencionados, pueden convertir un viaje sencillo en una auténtica pesadilla para la billetera.