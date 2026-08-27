Multado con 200 euros por error: Vox denuncia fallos en el sistema de la ZBE de Oviedo

El funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo vuelve a estar en el centro del debate político. El Grupo Municipal Vox ha denunciado que algunos conductores habrían recibido multas o propuestas de sanción por supuestas infracciones que, en realidad, no habrían cometido. La formación ha pedido al Ayuntamiento que intervenga para evitar que los ciudadanos tengan que asumir las consecuencias de posibles fallos del sistema de control.

Según explica Vox, el propio equipo de gobierno del Partido Popular habría reconocido la existencia de determinadas incidencias relacionadas con el funcionamiento de la ZBE. Estas anomalías podrían haber provocado que el sistema identificase como infractores a conductores que sí tenían autorización para circular o que, por otros motivos, no habían incumplido las normas establecidas.

Las ZBE tratan de reducir la contaminación en las ciudades / AMB

Ante esta situación, el grupo municipal quiso conocer qué ocurriría con aquellas sanciones incorrectas que ya hubieran sido notificadas a los afectados. En concreto, Vox preguntó al Ayuntamiento si esos expedientes serían revisados y anulados automáticamente una vez detectados los errores. La respuesta recibida, según denuncia la formación, habría sido negativa.

Esto implica que, de acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento a Vox, los ciudadanos que reciban una sanción que consideren incorrecta tendrán que iniciar por su cuenta el procedimiento correspondiente para intentar dejarla sin efecto. Es decir, aunque el origen del problema se encuentre en un fallo del sistema municipal, será el afectado quien tenga que presentar alegaciones y acreditar que no cometió la infracción.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha criticado duramente esta situación y considera que coloca a los vecinos en una posición de especial indefensión. A su juicio, no resulta razonable que una persona tenga que defenderse de una sanción provocada por un error de la propia Administración, especialmente cuando el Ayuntamiento ya tendría constancia de que se han producido incidencias.

Vox Oviedo / 5

Para Vox, además, el asunto va más allá de un simple problema técnico. La formación considera que antes de utilizar un sistema automatizado para identificar y sancionar infracciones, la Administración debe garantizar que este funciona correctamente. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de que ciudadanos que cumplen las normas terminen recibiendo sanciones que no les corresponden.

La polémica también pone el foco en aquellos conductores que podrían no darse cuenta de que han sido sancionados injustamente. Vox plantea qué sucedería, por ejemplo, si un vecino recibe una denuncia del Ayuntamiento, da por hecho que es correcta y decide pagarla para beneficiarse del descuento por pronto pago. En ese escenario, el ciudadano podría asumir una sanción que nunca debería haber recibido.

Por este motivo, el grupo municipal reclama que el Ayuntamiento no espere a que los afectados presenten reclamaciones individuales. Su propuesta pasa por realizar una revisión de oficio de todos los expedientes que puedan estar relacionados con los errores detectados en el sistema de la Zona de Bajas Emisiones y anular aquellos en los que se compruebe que no existió ninguna infracción.

ZBE en Oviedo / 5

La petición adquiere especial relevancia teniendo en cuenta el importe de estas sanciones. Acceder sin autorización a una Zona de Bajas Emisiones puede suponer una multa de 200 euros, aunque la cantidad se reduce a 100 euros si el afectado se acoge al periodo de pronto pago, que actualmente está establecido en 20 días naturales. Por tanto, un error del sistema puede tener un impacto económico considerable para los conductores afectados.

Por ahora, la denuncia de Vox pone sobre la mesa la necesidad de aclarar hasta qué punto los fallos detectados han podido afectar a expedientes concretos y qué mecanismos existen para corregirlos. La formación insiste en que el Ayuntamiento debería asumir la iniciativa y revisar las sanciones potencialmente afectadas, evitando que sean los propios ciudadanos quienes tengan que detectar el error, reclamar y demostrar que nunca cometieron la infracción por la que fueron denunciados.