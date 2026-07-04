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TRÁFICO

Multado con 200 euros: el despiste con la pegatina de la ITV que puede salirte caro

Si no tienes cuidado con la ITV te puedes acabar llevando una sorpresa poco agradable

Una pegatina de la ITV válida hasta agosto de 2026 en Catalunya, en la luna de un cohe.

Una pegatina de la ITV válida hasta agosto de 2026 en Catalunya, en la luna de un cohe.

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

La Guardia Civil puede sancionar a los conductores que tengan un coche de 20 años o más y cuya ITV no cumpla la normativa. Y es que la multa por incumplir esta necesidad puede llegar a ser de 200 euros o incluso más dependiendo de la gravedad de la situación.

Las multas de la Guardia Civil por tener la ITV caducada o desfavorable

La clave de la conversación se encuentra en la pegatina V-19, que se trata de la distintiva pegatina que debe ir colocada en el parabrisas. Sin embargo, muchos conductores pasan por alto las obligaciones derivadas de este distintivo.

Para comenzar, no hay que olvidar que los turismos a partir de 10 años de antigüedad deben pasar cada año la revisión de la ITV. Esto hace que los coches de 20 años o más estén más expuestos a este tipo de controles y sanciones.

Generalmente hay dos infracciones distintas que se suelen cometer con la ITV: o bien llevar la pegatina pero con la fecha de inspección ya caducada, o que la inspección haya sido desfavorable en la última revisión.

Lo normal es que la multa en estos casos sea de 200 euros y no entren en juego puntos del carné. No obstante, si el grado de la infracción es considerablemente elevado (quizá con unas deficiencias graves en el vehículo) la multa económica puede dispararse.

¿Reparar el coche o cambiarlo? Dos de cada diez vehículos no superan la ITV por el coste de las reparaciones

¿Reparar el coche o cambiarlo? Dos de cada diez vehículos no superan la ITV por el coste de las reparaciones / sport

Dicho esto, a un conductor también pueden sancionarle directamente si no lleva la pegatina V-19 o no se ve adecuadamente. En estos casos, la multa suele rondar entre los 80 y 100 euros siempre y cuando la ITV haya sido pasada favorablemente.

El motivo de que la DGT y la Guardia Civil hagan tanto énfasis en la ITV es que un vehículo cuyas condiciones no hayan sido debidamente comprobadas puede suponer un peligro en la carretera para todo el mundo. Evitar accidentes por ello está en manos de todos.

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Así que ya sabes, intenta tener siempre la ITV bien pasada y con tu pegatina V-19 a la vista. Porque aunque vayas solo en el coche no conduces solo. La ITV te puede salvar la vida a ti y a muchas otras personas.

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