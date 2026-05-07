Multado con 200 euros un conductor que iba a la velocidad permitida y conducía solo: la Guardia Civil avisa a los conductores por esta infracción

Muchos conductores piensan que, si respetan los límites de velocidad, no tienen riesgo de ser multados. Sin embargo, hay una infracción que cada vez se controla más en España y que puede costar 200 euros aunque el vehículo circule correctamente.

Esta sanción está relacionada con los carriles VAO, unas vías especiales que existen principalmente en los accesos a grandes ciudades y que están reservadas para vehículos con alta ocupación. El objetivo de estos es reducir los atascos y mejorar la circulación en horas punta, permitiendo únicamente el acceso a coches en los que viajen varias personas.

La norma se identifica mediante la señal S-51b, que indica que ese carril está reservado para vehículos con un número mínimo de ocupantes. Normalmente aparece acompañada del símbolo '2+', lo que significa que deben viajar al menos dos personas dentro del coche para poder circular legalmente por esa vía.

Según explica la Revista DGT, esta señal "indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación". Además, el organismo aclara que en la propia señal aparece el número de personas exigidas para poder utilizar el carril, algo que determina el órgano responsable de cada carretera.

Un carril Bus-VAO. / q

Muchos conductores desconocen esta normativa o siguen pensando que ciertos vehículos pueden usar estos carriles aunque solo viaje una persona dentro. Esto ocurre especialmente con algunos coches eléctricos o con etiqueta 0 Emisiones, que durante años sí tuvieron ventajas para circular por los carriles VAO. Sin embargo, las normas han ido cambiando y en muchos tramos ya no está permitido acceder sin cumplir el número mínimo de ocupantes.

Para controlar este tipo de infracciones, la DGT ha empezado a instalar radares de ocupación. Estos dispositivos no funcionan como los radares tradicionales que controlan la velocidad, sino que utilizan cámaras e inteligencia artificial para detectar cuántas personas viajan dentro del vehículo.

Las cámaras trabajan de forma automática y continua, supervisando tanto la entrada como la circulación dentro de los carriles VAO. De esta forma, pueden detectar a los conductores que circulan solos y tramitar sanciones sin necesidad de que un agente de la Guardia Civil detenga el coche en carretera.

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El director general de Tráfico, Pere Navarro, resumió esta idea con una frase muy clara: "Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible, la mitad de emisiones". Por eso, las autoridades insisten en que no basta solo con respetar la velocidad, sino también con prestar atención a la señalización y a las normas específicas de cada vía.