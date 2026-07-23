Multado con hasta 200 euros por conducir con chanclas: la Guardia Civil explica en qué condiciones está permitido usar este calzado en verano

Con la llegada del verano, es habitual que muchos conductores cambien el calzado cerrado por opciones más frescas, como chanclas, sandalias o alpargatas. Esta costumbre, muy extendida durante los meses de calor, suele ir acompañada de una duda recurrente: ¿está prohibido conducir con chanclas en España? La respuesta es no, aunque las autoridades recuerdan que hacerlo puede tener consecuencias en determinadas circunstancias.

La Guardia Civil ha aclarado recientemente esta cuestión a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok. En él, un agente de la Agrupación de Tráfico explica que conducir con chanclas no constituye, por sí mismo, una infracción. Sin embargo, advierte de que este tipo de calzado sí puede ser motivo de sanción si afecta a la capacidad del conductor para manejar el vehículo de forma segura.

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En concreto, el agente señala que el uso de chanclas está permitido "salvo que interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente". Es decir, la legalidad no depende del tipo de calzado en sí, sino de si este dificulta el control del vehículo durante la marcha.

La clave se encuentra en la interpretación que realicen los agentes en cada situación concreta. Si durante un control de tráfico o tras un accidente consideran que las chanclas han limitado la movilidad del conductor o han dificultado el uso de los pedales, podrán formular una denuncia. Por ello, la valoración dependerá siempre de las circunstancias específicas de cada caso.

La base legal para una posible sanción se encuentra en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. Este precepto establece que el conductor debe mantener en todo momento la libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente para garantizar una conducción segura. Aunque la norma no hace referencia expresa a las chanclas, sí obliga a conducir en condiciones que permitan controlar el vehículo correctamente.

Esto significa que cualquier elemento que impida reaccionar con rapidez ante una situación de emergencia puede considerarse una infracción. En el caso de las chanclas, el riesgo reside en que puedan deslizarse, salirse del pie, engancharse con los pedales o dificultar una frenada o aceleración rápida cuando sea necesario.

Si los agentes entienden que el calzado ha comprometido la seguridad durante la conducción, las sanciones pueden oscilar entre los 80 y los 200 euros. La cuantía dependerá de la gravedad de los hechos observados y de la valoración realizada por los responsables del control.

La advertencia de la Guardia Civil, no obstante, va más allá del uso de chanclas. Las autoridades recuerdan que cualquier elemento que reduzca la capacidad del conductor para controlar el vehículo puede dar lugar a una denuncia. Entre estos casos se incluyen prendas de vestir que limiten los movimientos, objetos colocados en el habitáculo que interfieran con los pedales o el volante, o cualquier circunstancia que impida reaccionar con normalidad al volante.

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Por este motivo, los especialistas en seguridad vial recomiendan utilizar un calzado que sujete correctamente el pie y permita accionar los pedales con precisión. Esta recomendación resulta especialmente importante en trayectos largos, carreteras con mayor intensidad de tráfico o situaciones que puedan exigir maniobras rápidas.