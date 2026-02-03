Multado con 200 euros por colocar la baliza V-16 sin las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores catalanes

Las balizas V16 son obligatorias en España desde el 1 de enero de 2026 para turismos, furgonetas y autobuses. Este dispositivo, que incorpora geolocalización, envía automáticamente la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de su activación. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que solo pueden utilizarse balizas V16 homologadas.

En España puede llegar a costar hasta 40 euros, un precio más que significativo si se compara con el coste real de producción. Quienes compran y distribuyen las balizas obtienen más de 30 euros de beneficio por unidad, de manera casi inmediata. El Estado español se convierte así en el primer país de Europa en implantar este sistema de preseñalización luminosa, una medida que afecta directamente a 28 millones de conductores y que está siendo observada con atención por otros Estados europeos a la espera de evaluar sus resultados.

Pese a la entrada en vigor de este nuevo dispositivo, las autoridades insisten en que la baliza V16 no sustituye a las luces de emergencia del vehículo. Ambos sistemas deben emplearse de manera conjunta para advertir correctamente al resto de conductores de una situación de peligro en la vía.

En caso de avería, accidente o inmovilización del coche, el procedimiento correcto sigue siendo activar los cuatro intermitentes, representados por el triángulo rojo del salpicadero. Este primer aviso visual permite alertar de forma inmediata a los usuarios que se aproximan, especialmente en situaciones de baja visibilidad o tráfico denso.

Las luces de emergencia continúan siendo el elemento más reconocible para los conductores que circulan por la carretera. Por ello, Tráfico recalca que confiar únicamente en la baliza V16 puede no ser suficiente para que el resto de vehículos reaccionen a tiempo ante un obstáculo imprevisto.

Obligatorio poner la baliza y las luces de emergencia

No disponer de este dispositivo de emergencia o utilizar uno que no esté homologado conlleva una sanción económica de 80 euros. La DGT subraya que cumplir con esta normativa es fundamental para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos innecesarios.

Asimismo, el uso incorrecto de las luces de emergencia también puede acarrear multas. Emplear los warnings para justificar paradas indebidas, estacionar en doble fila o utilizarlos durante retenciones sin que exista una inmovilización real puede suponer sanciones que oscilan entre los 80 y los 200 euros.

El endurecimiento de estas medidas llega en un contexto de elevada siniestralidad. En 2025, 103 peatones perdieron la vida en las carreteras, algunos de ellos tras bajar de su vehículo en vías de alta capacidad, una situación especialmente peligrosa.