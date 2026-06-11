Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores

Si crees que por respetar la velocidad de un tramo ya estás exento de toda otra posible sanción al volante, te equivocas; la Guardia Civil puede llegar a multarte con 200 euros e incluso inmovilizar el vehículo... por lo que ocurre en la parte de atrás.

Sí, la Guardia Civil te puede sancionar por todo esto

Al llegar el verano, la Guardia Civil pone especial atención en infracciones que van más allá de los límites de velocidad en carretera, y que sobre todo pueden darse con los típicos viajes a la playa o las tradicionales fiesta del pueblo.

Un ejemplo claro es la ocupación excesiva del vehículo: si se supera por un 50% las plazas autorizadas sin contar el conductor, como por ejemplo ocho personas en un coche de cinco plazas, la Guardia Civil puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Lógicamente, otro aspecto que se mira con lupa es el de consumo de alcohol y drogas. Si un conductor da positivo en alguno de los dos tests, también es posible que se acabe inmovilizando el vehículo al momento.

Multado con 600 euros por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya recoge el BOE: la Guardia Civil extrema las precauciones / Archivo

Además, negarse a someterse a los tests puede acabar teniendo la misma sanción. Y en lo relativo a las multas económicas, estas van de 500 a 1.000 euros y 4 a 6 puntos por alcohol, y de 1.000 euros, 6 puntos e incluso posible delito por drogas.

Y sí, la Guardia Civil también contempla sanciones por no llevar el cinturón de seguridad puesto. La sanción económica se sitúa en los 200 euros en este caso, y obviamente se contempla por normativa no superar la capacidad de plazas con cinturón.

Para contextualizar la gran cantidad de infracciones que registra la Guardia Civil a lo largo de un año liberaron el dato que muestra que durante el pasado 2025, se llevaron a cabo más de 6 millones de denuncias por infracciones de tráfico, según recoge la DGT.

En definitiva, con la llegada del verano también llega una Guardia Civil que está más en alerta que nunca. Porque aunque es una época del año que invita a realizar escapadas, asegurarse de que todo el mundo esté seguro en la carretera es siempre lo más importante.