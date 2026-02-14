Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Multado con 200 euros por aparcar mal

El conductor no esperaba en absoluto la cantidad que debía abonar

Multan a un argentino en Galicia

Cristian Miguel Villa

Las multas de tráfico se han puesto bastante serias en años recientes precisamente para que los conductores entiendan la gravedad de las infracciones. Los españoles ya empiezan a estar más acostumbrados a ello, pero puede que un extranjero se lleve más de una sorpresa.

Este es el caso de un conductor argentino que ha sido multado en Galicia. La situación, eso sí, dio un vuelco interesante cuando descubrió el montante que debía abonar por la infracción de tráfico cometida.

Inicialmente, el conductor estaba risueño, contestando a las preguntas de la televisión de Galicia. El hombre explicaba que el motivo por el que había recibido la multa era por estacionar mal en lo que iba a recoger un paquete.

De primeras, el hombre argentino parecía más que de acuerdo con pagar la infracción. Al fin y al cabo, considera que es necesario para que haya un orden y no se convierta todo en un caos. Eso sí, en absoluto anticipaba una multa de 200 euros. En España esa cifra es habitual por estacionar en zona no habilitada, pero no suele serlo en muchos países de Latinoamérica.

El hombre respondió con un sorpresivo "¿¡Qué!?" en el instante en el que el agente le comunicó la cantidad a pagar. Lo que ha generado algo de risa en redes sociales es que el hombre comenta que por 'exceso de velocidad son 100', lo que ha hecho pensar a algunos usuarios que no era la primera vez que recibía una multa.

A pesar de que al propietario del vehículo no le acaba sentando nada bien el hecho de saber que si no paga 100 euros pronto (la cantidad por pago temprano) deberá acabar pagando esos 200 euros, la escena acaba nuevamente con un momento cómico.

Después de unos instantes algo tensos y serios, se puede ver cómo el argentino entra cabizbajo a su turismo. En ese momento, mira una última vez hacia atrás para rematar con un 'me duele', dejando así una escena agridulce y cómica al mismo tiempo.

Y a ti, ¿te ha ocurrido en algún momento que te hayan puesto una multa en un país extranjero? Si es así, ¿has acabado pagando más o menos de lo que suelen costar las multas de tráfico en España?

