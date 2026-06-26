Multado con 200.000 euros por dejar al perro o al gato en la terraza: la Ley de Bienestar Animal extrema la vigilancia en plena ola de calor

Las altas temperaturas del verano no solo te afectan a ti: también pueden ser muy peligrosas para tus mascotas. Y es por ese motivo que la Ley del Bienestar Animal es más estricta que nunca con el trato de los animales durante estas fechas veraniegas tan críticas.

Si no proteges a tu mascota del calor, puedes enfrentarte a grandes multas e incluso a consecuencias penales

La realidad es que tanto perros como gatos están expuestos a posibles golpes de calor. Si además se hallan en superficies que acumulan calor fácilmente (como baldosas) o que se encuentran mal ventiladas, los resultados pueden ser todavía más graves.

Es por ello que la Ley del Bienestar Animal impone unas ideas muy claras: ni las mascotas pueden vivir permanentemente en terrazas o balcones, ni deben estar en estos espacios en situaciones puntuales que puedan ponerlas en riesgo.

No, esto no quiere decir que el animal no pueda salir a la terraza. Si el espacio es seguro y se encuentra supervisado por el dueño, no hay problema alguno. La situación crítica comienza cuando se dan las condiciones que pueden poner en peligro la salud de la mascota.

Un gato y un perro en el sofá / sport

Asimismo, también es necesario que quede claro que el mero hecho de dejarle agua al animal no elimina toda posibilidad de un golpe de calor. La realidad es que puede ocurrir incluso si la hidratación es adecuada, pues es el contexto de temperatura extrema lo que dispara el riesgo.

En caso de que se detecte un caso por el cual no se están teniendo en consideración las posibles situaciones de riesgo de la mascota, las sanciones pueden ir desde los 500 hasta los 200.000 euros dependiendo de la gravedad de los hechos estipulados.

De hecho, la ley establece que si la mascota sufre lesiones graves o incluso llega a morir por la exposición prolongada al sol, el caso podría acabar derivando en una situación penal. Por eso, proteger a las mascotas durante esta época del año es más importante que nunca.

En definitiva, la principal recomendación para el verano es que las mascotas tengan siempre acceso a zonas frescas dentro de la vivienda, además de sombra, ventilación y agua disponible. Una terraza puede parecer inofensiva, pero con calor extremo puede convertirse en una trampa. Porque al final, ellos también sufren las temperaturas igual que tú.