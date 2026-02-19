Multado con 1.000 euros y seis puntos por saltarse una norma básica al volante en el Carnaval

El Carnaval acaba de terminar y la Guardia Civil ya ha cerrado su campaña de prevención en las carreteras junto con la DGT, con quien suele hacer campañas alentando a la responsabilidad de los conductores.

En una época tan señalada y la primera desde la Navidad, las autoridades han querido recordar a todo el mundo que la seguridad es lo más importante y que en gran medida depende de uno mismo, con un mensaje claro en las redes sociales.

Carnavales de Lloret de Mar. / Archivo Lloret de Mar

"En Carnaval puedes vestirte de quien quieras: un superhéroe, una pirata o un dinosaurio... , pero hay un disfraz que nunca pasa de moda y siempre queda genial: el de conductor responsable", apuntaba la Benemérita.

Alcohol, un problema que sigue presente

Aunque ya llevamos muchos años escuchando anuncios relacionados con la incompatibilidad del alcohol y las drogas con la conducción, a día de hoy estos todavía generan un porcentaje muy elevado de los accidentes mortales en la carretera.

Concretamente, los datos del Ministerio de Transportes indican un 34,4% de los muertos en accidentes automovilísticos habían consumido alcohol, mientras que más del 9% había consumido cocaína y el 7%, cannabis.

La Guardia Civil realiza controles de alcoholemia aleatorios en carretera. / Manuel Bruque / EFE

Pese a que los números también indican una reducción de más del 6% respecto al año 2023, la realidad es que la cifra sigue siendo demasiada alta cuando el objetivo siempre ha sido el cero absoluto. Por eso, la DGT asegura que más allá de decimales en las tasas de alcohol en sangre, lo más recomendable es no consumir ni una gota de alcohol antes de coger un coche o moto.

Estos días la Guardia Civil lanzó mensajes con este objetivo destinados a los que salían de fiesta para celebrar el Carnaval: "Da la nota con tu disfraz, pero no al volante", señalaron.

En caso de hacer caso omiso y ser atrapado por la policía bajo los efectos de estas sustancias la norma es clara e impone sanciones contempladas para las infracciones muy graves: entre los 500 y los 1.000 euros, además de la pérdida de entre cuatro y seis puntos del carné de conducir, en función de la falta cometida.

Más allá del dinero, la realidad es que, como apunta la DGT, siempre será más seguro viajar sin haber tomado ni una sola copa o, en su defecto, esperar el tiempo necesario para regresar a casa, teniendo en cuenta que el organismo suele eliminar el alcohol a una media de 0,1 gramos por hora, por lo que para una sola cerveza haría falta esperar entre dos y tres horas al aportar entre 0,2 y 0,3 gramos de alcohol en sangre.