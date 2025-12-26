¿Multa por usar triángulos y baliza V16 a la vez? Esto es lo que dice la DGT

La entrada en vigor de la baliza V16 conectada como único sistema obligatorio de preseñalización en España, a partir del 1 de enero de 2026, sigue generando muchas dudas entre aquellos conductores que están comprando un dispositivo en el que entran en juego homologaciones y otras cuestiones.

Una de las preguntas más habituales es si se puede utilizar la baliza V16 junto con los tradicionales triángulos de emergencia sin un riesgo de sanción.

Hasta finales de 2025, la normativa permite el uso de ambos dispositivos. Es decir, si un conductor sufre un accidente o una avería, puede señalizar su vehículo tanto con triángulos como con una baliza V16 sin que eso suponga una infracción. Sin embargo, el escenario cambia a partir de enero de 2026.

Desde ese momento, los triángulos de emergencia dejarán de ser un sistema válido de preseñalización. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que la baliza V16 conectada será el único dispositivo obligatorio para advertir de un vehículo detenido en la vía.

¿Cuál es el objetivo de este cambio en la normativa? Reducir el riesgo de atropellos, evitando que el conductor tenga que caminar por la calzada o el arcén para colocar los triángulos de emergencia a cierta distancia.

La gran incógnita es qué ocurre si un conductor, tras activar la baliza V16, decide además colocar los triángulos para aumentar la visibilidad. Por el momento, la DGT no se ha pronunciado de forma clara sobre si esta práctica será sancionable, por lo que habrá que esperar a una aclaración oficial.

Lo que sí está confirmado es la multa por no usar la baliza V16 a partir de 2026. La sanción será de hasta 80 euros, la misma que se aplicaba por no llevar o no colocar los triángulos.

Además, salir del vehículo sin chaleco reflectante seguirá considerándose una infracción grave, con multa de 200 euros y retirada de cuatro puntos del carné.