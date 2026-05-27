DGT
Multado con 200 euros por usar la baliza V16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil avisa a los conductores catalanes
Además de la baliza V16, Tráfico insiste en que los conductores deben disponer de un sistema alternativo para reparar un pinchazo
Circular por carretera y sufrir un pinchazo es una de las incidencias más comunes entre los conductores. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que lo primero es señalizar correctamente el vehículo con la baliza V16, obligatoria desde el pasado 1 de enero y que todos los conductores deben llevar en su coche.
El director de Tráfico, Pere Navarro, advierte de que no colocar la baliza de preseñalización V16 puede conllevar una denuncia, ya que se trata de un elemento de seguridad exigido por ley.
La rueda de repuesto o el kit antipinchazos, también obligatorios
Más allá de la baliza, existe otro elemento que muchos conductores pasan por alto y que es igualmente obligatorio: disponer de una rueda de repuesto, una rueda "galleta" o un kit antipinchazos.
El Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico establecen que todos los vehículos deben contar con alguno de estos sistemas para evitar quedar inmovilizados en caso de pinchazo. El Anexo XII del Reglamento, publicado en el BOE, especifica que los vehículos deben llevar:
- Una rueda completa de repuesto.
- Una rueda de uso temporal "galleta".
- O un sistema alternativo, como un kit antipinchazos, que garantice la movilidad del vehículo.
Además, deben incluirse las herramientas necesarias para realizar el cambio o la reparación.
Los nuevos vehículos ya no incluyen rueda de repuesto
Cada vez más modelos nuevos prescinden de la rueda de repuesto. Entre los motivos principales se encuentran:
- Reducir el peso del vehículo para mejorar la eficiencia.
- Ahorrar espacio en el maletero.
- Disminuir costes de fabricación.
En su lugar, los fabricantes incorporan kits de reparación antipinchazos, que incluyen un sellador líquido, herramientas y un compresor para realizar una reparación temporal.
Multas de hasta 200 euros por no llevar un sistema de sustitución
No disponer de una rueda de repuesto o de un sistema alternativo equivalente puede suponer una multa de hasta 200 euros.
Además, en caso de avería, el vehículo podría ser inmovilizado, ya que la falta de estos elementos supone un riesgo para la seguridad vial.
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