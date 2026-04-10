Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores catalanes

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en la importancia de respetar las normas al volante para reducir los accidentes y proteger a todos los usuarios de la vía. Para ello, junto a la Guardia Civil, mantiene campañas de vigilancia y control en distintos puntos de la red viaria, prestando especial atención a las maniobras que suponen un mayor riesgo.

Uno de los tramos donde más se refuerza esta vigilancia son los túneles, considerados puntos especialmente delicados para la conducción. En ellos, la visibilidad es menor, el espacio se reduce y la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto es más limitada, lo que incrementa el peligro si se realizan maniobras inadecuadas.

Entre las conductas más vigiladas está el adelantamiento indebido. Según recoge el artículo 87 del Reglamento General de Circulación, "queda prohibido adelantar en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal 'Túnel S-5' en los que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar".

S5 túnel señal / A

El adelantamiento únicamente está permitido cuando el túnel dispone de más de un carril en el mismo sentido de la marcha y siempre que no se invada el carril contrario. Además, el conductor debe señalizar la maniobra con antelación, comprobar que hay visibilidad suficiente y respetar los límites de velocidad.

Desde la DGT recuerdan que "cuando circulamos por túneles, estamos sometidos a unos peligros de los que no siempre somos conscientes", por lo que recomiendan extremar la precaución y evitar este tipo de maniobras siempre que exista cualquier duda.

Además, el organismo aconseja seguir una serie de pautas básicas: no acceder al túnel si el semáforo de entrada está en rojo o si hay tráfico detenido en su interior, mantener una distancia de seguridad de al menos 100 metros respecto al vehículo precedente y encender las luces de cruce incluso en túneles cortos.

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En caso de incumplir la normativa, las sanciones pueden ser importantes. Un adelantamiento indebido en un túnel está considerado una infracción grave y, si la maniobra pone en peligro al resto de usuarios, puede acarrear una multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.