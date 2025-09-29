La multa a la que se enfrentan las empresas que obliguen a trabajar con alerta meteorológica

El año pasado vivimos una temporada de fuertes lluvias. Algunas, incluso dejaron daños irreparables como la Dana en la Comunitat Valenciana. Una catástrofe que provocaron muchos cambios a nivel legal y que pusieron en el foco al trabajador, a la hora de desplazarse durante lluvias torrenciales.

Frente a una situación como esta, es lógico que muchos trabajadores se planteen si están obligados a acudir a su empresa o, en caso de estar ya allí, si pueden parar sus tareas para marcharse a sus casas.

Esto dice la ley

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el artículo 21 de la misma, dispone que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo "grave e inminente con ocasión de su trabajo", el empresario debe informar lo antes posible de tal peligro y adoptar las medidas necesarias en materia de protección. Cabe llegar incluso a "interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo". En estas circunstancias, la ley prohíbe a la empresa que exija a los trabajadores que reanuden su actividad "mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad", dice.

En caso de que la empresa no contemple las medidas adecuadas para el trabajador, éste puede interrumpir su actividad y dejar su puesto si él percibe que continuarla entraña un riesgo "grave e inminente para su vida o salud". La decisión también puede ser tomada por los representantes de los trabajadores por mayoría de sus miembros. En tal caso, el acuerdo debe ser comunicado de forma inmediata a la empresa y a la autoridad laboral.

Las empresas imprudentes pueden ser sancionadas hasta con 187.000 euros.

Se puede modificar la jornada laboral

A todo esto, el Ministerio de Trabajo ha recordado que se puede modificar la jornada laboral en caso de alerta naranja o roja climatológica. Esta semana, también ha habido zonas afectadas en el este de la península, sobre todo en la Comunidad Valenciana y Cataluña y en Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Por lo que cuando la AEMET emite una alerta de este tipo por cualquier fenómeno adverso, como lluvias torrenciales, vientos extremos, heladas, olas de calor se podrá reducir o modificar la jornada laboral.

Para pedirlo debe haber una imposibilidad de acceder al trabajo, ya sea con recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento de las autoridades. También por una situación de riesgo grave e inminente. Y siempre y cuando no se pueda teletrabajar.

Cualquier trabajador asalariado puede pedirlo y se debe avisar a la empresa con pruebas como capturas de alerta de la AEMET, fotos o vídeos de carreteras cortadas o comunicados oficiales.