Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores catalanes

Con la llegada de la primavera y el aumento de las horas de sol, conducir puede volverse algo más incómodo en determinados momentos del día. El deslumbramiento, especialmente al amanecer o al atardecer, hace que muchos conductores recurran al parasol del coche de forma casi automática para intentar mejorar la visibilidad.

El problema es que, aunque es un elemento muy habitual, no siempre se utiliza de la manera adecuada. Las autoridades de tráfico han puesto el foco en este tipo de situaciones y la Guardia Civil está vigilando más de cerca su uso en carretera, ya que en algunos casos puede afectar a la seguridad vial.

No se trata solo de evitar el sol y el deslumbramiento, sino de cómo ese dispositivo puede influir en la conducción. Si está mal colocado, si se ajusta en marcha o si obliga a apartar la vista de la carretera, puede convertirse en un factor de distracción o incluso de pérdida de visibilidad en un momento crítico.

Alerta de la Guardia Civil por las viseras parasol: 200 euros y retirada de puntos / Información

El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, establece en su artículo 19, establece que la visibilidad del conductor no puede verse comprometida en ningún caso y que la superficie acristalada del vehículo debe permitir "la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos".

El reglamento señala que "únicamente" se permitirá circular con láminas o cortinillas en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. En cambio, se prohíben los vidrios tintados o coloreados que no estén debidamente homologados.

Cuando el uso del parasol u otros sistemas antideslumbramiento se considera inadecuado, puede conllevar una infracción grave. En estos casos, la sanción económica puede llegar hasta los 200 euros, según el régimen sancionador de la Ley de Tráfico.

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Y en situaciones más serias, cuando ese mal uso implica una reducción clara de la atención o de la visibilidad al volante, también puede conllevar la pérdida de hasta 2 puntos del permiso de conducir. Por eso, aunque se trate de un accesorio útil, su uso debe hacerse siempre sin comprometer la visibilidad ni la atención al volante.