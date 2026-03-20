Multado con 200 euros por señalizar una avería sin tener la ITV en regla pese a usar la baliza V-16

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y millones de españoles se preparan para viajar.

Como cada año, se prevén desplazamientos masivos por todo el país, lo que obliga a extremar la precaución en carretera y a cumplir estrictamente las normas de circulación.

Para garantizar la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la puesta en marcha de 33 nuevos radares, distribuidos en once comunidades autónomas.

En total, se instalarán 20 radares fijos y 13 de tramo en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Primera Operación Salida con la baliza V-16 obligatoria

Esta será la primera gran operación de tráfico en la que el uso de la baliza V-16 es obligatorio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que la norma está en vigor desde el 1 de enero, aunque todavía no se realizan controles aleatorios como ocurre con el alcohol, las drogas o la velocidad.

Según explicó, la sanción solo se impondrá cuando un vehículo quede detenido por avería u otra circunstancia y no esté correctamente señalizado con la baliza.

El Gobierno evaluará el impacto de esta medida tras un periodo más amplio de aplicación.

¿Me pueden multar por utilizar la baliza V-16 cuando no es necesario? / Sport

La otra señal que no puedes olvidar: la V-19

Aunque la V-16 ha acaparado titulares, los expertos recuerdan que existe otra señal cuya ausencia puede acarrear una multa incluso mayor: la V-19, la pegatina de la ITV.

El Real Automóvil Club de España (RACE) advierte de que no llevar la pegatina colocada en el parabrisas puede suponer una multa de 80 a 100 euros y circular con la ITV caducada o desfavorable puede elevar la sanción hasta 200 euros.

La pegatina indica el mes y año de caducidad, aunque no el día exacto, por lo que conviene revisar los plazos para evitar sorpresas.

Con millones de desplazamientos previstos, la Semana Santa llega acompañada de nuevas obligaciones y un refuerzo notable de la vigilancia en carretera.

Revisar el estado del vehículo, llevar la documentación en regla y cumplir las normas será clave para disfrutar de unas vacaciones seguras.