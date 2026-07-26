Testimonio
Dos mujeres albañilas coinciden sobre la construcción: "Hay errores en una reforma que no solo cuestan tiempo… también pueden costarte miles de euros"
Las chicas repasan algunas cosas que siempre debemos de tener en cuenta de cara a hacer una reforma de nuestra vivienda
Entrar en el mundo de las reformas de vivienda suele ser una mezcla entre la ilusión por estrenar casa y la pesadilla constante de lidiar con presupuestos que se disparan, plazos que jamás se cumplen y sorpresas detrás de cada tabique. En ese escenario, un vídeo reciente subido a TikTok por un grupo de chicas ha encendido la conversación sobre lo que realmente ocurre cuando las cosas se hacen mal desde el principio.
En la pieza, dos profesionales de la albañilería coinciden en una conclusión tan contundente como preocupante: en el sector de la construcción hay fallos de planteamiento y ejecución que no solo retrasan la entrega de la vivienda semanas o meses, sino que pueden terminar costando miles de euros extra al propietario.
La paradoja del "ahorro" en las reformas caseras
Uno de los puntos clave que se extrae de la experiencia de estas dos albañiles es la facilidad con la que un propietario intenta reducir costes en partidas equivocadas. La tentación de escatimar en mano de obra cualificada o en la preparación de la estructura básica suele ser el origen de los desastres más costosos a medio y largo plazo.
En la reforma de una vivienda, el verdadero peligro rara vez está en los acabados visibles —como la pintura o el modelo de grifo—, sino en los cimientos del trabajo:
- La preparación de paramentos y suelos: Colocar alicatado o tarima sobre paredes desniveladas o humedades no tratadas garantiza que el material se termine levantando o agrietando al poco tiempo.
- La falta de coordinación entre gremios: Si la albañilería no se planifica en sintonía con la fontanería y la electricidad, es habitual tener que picar de nuevo lo ya construido para corregir rozas o pasos de tuberías.
- Ignorar los tiempos de secado de los materiales: Con la prisa por terminar la obra, recortar días en los tiempos de fraguado de cementos o morteros acaba provocando filtraciones, desprendimientos y fisuras estructurales.
Mujeres a pie de obra: romper esquemas en un sector tradicional
Más allá del aviso técnico sobre los costes de las reformas, el contenido publicado por estas chicas pone de relieve la progresiva visibilidad de la mujer en la construcción. Aunque tradicionalmente ha sido un gremio masculinizada en los trabajos de ejecución directa, la presencia de mujeres liderando reformas e interviniendo a pie de obra aporta una perspectiva muy demandada por los clientes: rigor en los acabados, buena comunicación y una planificación minuciosa.
En redes como TikTok, este tipo de vídeos no solo sirven para dar consejos útiles de bricolaje y reforma, sino para desmontar prejuicios históricos. La soltura y la autoridad con la que ambas profesionales abordan los problemas diarios del oficio han conectado con una audiencia cansada del secretismo o la falta de transparencia que a menudo rodea al sector de las obras particulares.
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