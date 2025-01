Esta mujer vive una de sus peores citas en First Dates: "Cuando comes con la boca abierta..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este martes ha acudido Ana, una mujer de 48 años que ha sido emparejada con Manuel, de 52. Sin embargo, ya desde un principio la mujer ha mostrado su disconformidad con su cita. "No pegamos nada. Lo siento mucho por el muchacho, pero soy sincera".

Ana tampoco ha compartido el plato escogido por su cita. "Lo primero que me ha desencantado es que coma espaguetis. Y la forma de hablar... Me fijo mucho en los detalles, cuando hablas, cuando comes con la boca abierta... Sé que soy muy fina, pero es como soy, no voy a cambiar". Además, tampoco le ha gustado saber que su cita vive con sus padres.

Con los viajes tampoco han compartido opiniones. "Solo puedes cuando tienes vacaciones, así que nos esperaremos a la jubilación", ha dicho Manuel. Ana también ha discrepado. "No hemos encajado en ningún perfil". Cuando ha sonado música en la sala, Ana ha salido a bailar y, aunque ha intentado animar a Sergio, ha querido marcar distancia.

En la valoración final, Manuel ha creído que una segunda cita se podría tener, pero Ana ha rechazado la oferta. "No eres mi estilo de chico. Te he dicho que soy muy exigente. Te veo un chico amable y respetuoso. Pero no nos parecemos en nada".