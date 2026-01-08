Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

La situación de la vivienda en España es uno de los puntos que más preocupa a los ciudadanos, en especial a aquellos que no acaban de ver cómo poder emanciparse. Ante este debate surge una nueva propuesta: ¿vender para irse de alquiler?

Vender para alquilar: la nueva propuesta del mercado de la vivienda

Esta es la sugerencia de una usuaria en TikTok, la cual ha revelado que tiene planeado vender su casa en propiedad en España para mudarse a vivir de alquiler. Y la explicación que da para tomar esa decisión es puramente económica.

La mujer señala que con el dinero obtenido por la venta del piso, puede acabar obteniendo un mejor rendimiento que si siguiera viviendo en su propiedad. Obviamente, porque el dinero que recibirá por la venta será mucho mayor que el que deberá invertir de forma inicial en un alquiler.

17/05/2024 Obras en bloques de vivienda, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). Las compraventas de viviendas retomó de nuevo las caídas en marzo con un descenso del 19,3 % interanual, de forma que en el primer trimestre del año acumula un recorte del 5,6 %, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

La usuaria sugiere que mediante esta estrategia, el dinero que percibirá será mucho mayor que mediante la idea tradicional de alquilar el piso a terceros. Y lógicamente abre un nuevo debate sobre el funcionamiento de la vivienda en España.

El estado de la vivienda pone en duda la mejor opción actualmente: comprar o alquilar. Decisiones como una venta para irse de alquiler abren un nuevo horizonte, sobre todo considerando a aquellos propietarios de múltiples inmuebles.

Por el momento hablamos de un caso individual, pero si esta tendencia creciera podría darse el escenario por el cual la adquisición de un piso empezara a ser algo más asequible para muchos, obviamente con la idea de que los propietarios recibieran un mayor dinero de forma más rápida.

Aunque la venta para irse de alquiler pueda sonar extraño a día de hoy, es una opción a considerar en un mercado de mucha tensión hoy en día. Después de todo, parece que un cambio resulta algo inevitable.