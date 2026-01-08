Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dakar etapa 5Quique SetiénReal Madrid - Atlético horarioReal Madrid - Atlético oncesFinal Supercopa de EspañaBardghjiBarcelona - AthleticCopa ÁfricaJoan GarciaTrae YoungDinero SupercopaMercado de Fichajes hoySorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyCopa de la ReinaRival Barça CopaRival Madrid CopaBrahimCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Viral

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

¿Ha llegado el punto en el que un alquiler funciona mejor que la compra?

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler.

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler.

Cristian Miguel Villa

La situación de la vivienda en España es uno de los puntos que más preocupa a los ciudadanos, en especial a aquellos que no acaban de ver cómo poder emanciparse. Ante este debate surge una nueva propuesta: ¿vender para irse de alquiler?

Vender para alquilar: la nueva propuesta del mercado de la vivienda

Esta es la sugerencia de una usuaria en TikTok, la cual ha revelado que tiene planeado vender su casa en propiedad en España para mudarse a vivir de alquiler. Y la explicación que da para tomar esa decisión es puramente económica.

La mujer señala que con el dinero obtenido por la venta del piso, puede acabar obteniendo un mejor rendimiento que si siguiera viviendo en su propiedad. Obviamente, porque el dinero que recibirá por la venta será mucho mayor que el que deberá invertir de forma inicial en un alquiler.

17/05/2024 Obras en bloques de vivienda, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). Las compraventas de viviendas retomó de nuevo las caídas en marzo con un descenso del 19,3 % interanual, de forma que en el primer trimestre del año acumula un recorte del 5,6 %, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press

17/05/2024 Obras en bloques de vivienda, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). Las compraventas de viviendas retomó de nuevo las caídas en marzo con un descenso del 19,3 % interanual, de forma que en el primer trimestre del año acumula un recorte del 5,6 %, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

La usuaria sugiere que mediante esta estrategia, el dinero que percibirá será mucho mayor que mediante la idea tradicional de alquilar el piso a terceros. Y lógicamente abre un nuevo debate sobre el funcionamiento de la vivienda en España.

El estado de la vivienda pone en duda la mejor opción actualmente: comprar o alquilar. Decisiones como una venta para irse de alquiler abren un nuevo horizonte, sobre todo considerando a aquellos propietarios de múltiples inmuebles.

Por el momento hablamos de un caso individual, pero si esta tendencia creciera podría darse el escenario por el cual la adquisición de un piso empezara a ser algo más asequible para muchos, obviamente con la idea de que los propietarios recibieran un mayor dinero de forma más rápida.

Noticias relacionadas y más

Aunque la venta para irse de alquiler pueda sonar extraño a día de hoy, es una opción a considerar en un mercado de mucha tensión hoy en día. Después de todo, parece que un cambio resulta algo inevitable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  5. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
  8. Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando

Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el problema de la vivienda: "La clave es el AVE"

Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el problema de la vivienda: "La clave es el AVE"

Revisa tu cartera: esta moneda de 2 euros puede costar hasta 1.500 euros

Revisa tu cartera: esta moneda de 2 euros puede costar hasta 1.500 euros

Casi 2 millones de euros: Así es la nueva mansión de Roberto Leal en una de las zonas más caras de España

Casi 2 millones de euros: Así es la nueva mansión de Roberto Leal en una de las zonas más caras de España

El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos

El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda

Clínica Corachan realiza la primera cirugía robótica cardíaca en la sanidad privada de España

Clínica Corachan realiza la primera cirugía robótica cardíaca en la sanidad privada de España

La bióloga Carolina revela el alimento milagroso para evitar la resaca: "Se trata de..."

La bióloga Carolina revela el alimento milagroso para evitar la resaca: "Se trata de..."

El algoritmo es el nuevo 'vampiro' de Hacienda: Un extrabajador revela cómo funciona el sistema

El algoritmo es el nuevo 'vampiro' de Hacienda: Un extrabajador revela cómo funciona el sistema