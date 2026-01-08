Viral
Una mujer vende su piso para vivir de alquiler y reabre el debate sobre la vivienda
¿Ha llegado el punto en el que un alquiler funciona mejor que la compra?
La situación de la vivienda en España es uno de los puntos que más preocupa a los ciudadanos, en especial a aquellos que no acaban de ver cómo poder emanciparse. Ante este debate surge una nueva propuesta: ¿vender para irse de alquiler?
Vender para alquilar: la nueva propuesta del mercado de la vivienda
Esta es la sugerencia de una usuaria en TikTok, la cual ha revelado que tiene planeado vender su casa en propiedad en España para mudarse a vivir de alquiler. Y la explicación que da para tomar esa decisión es puramente económica.
La mujer señala que con el dinero obtenido por la venta del piso, puede acabar obteniendo un mejor rendimiento que si siguiera viviendo en su propiedad. Obviamente, porque el dinero que recibirá por la venta será mucho mayor que el que deberá invertir de forma inicial en un alquiler.
La usuaria sugiere que mediante esta estrategia, el dinero que percibirá será mucho mayor que mediante la idea tradicional de alquilar el piso a terceros. Y lógicamente abre un nuevo debate sobre el funcionamiento de la vivienda en España.
El estado de la vivienda pone en duda la mejor opción actualmente: comprar o alquilar. Decisiones como una venta para irse de alquiler abren un nuevo horizonte, sobre todo considerando a aquellos propietarios de múltiples inmuebles.
Por el momento hablamos de un caso individual, pero si esta tendencia creciera podría darse el escenario por el cual la adquisición de un piso empezara a ser algo más asequible para muchos, obviamente con la idea de que los propietarios recibieran un mayor dinero de forma más rápida.
Aunque la venta para irse de alquiler pueda sonar extraño a día de hoy, es una opción a considerar en un mercado de mucha tensión hoy en día. Después de todo, parece que un cambio resulta algo inevitable.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
- El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
- Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
- Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando