La mujer de Szczesny triunfa con su nueva canción: más de 1 millon de visitas en 4 días

Marina Luczenko, cantante polaca y mujer de Wojciech Szczesny, ha vuelto al panorama musical por todo lo alto y con una canción muy especial para el portero del FC Barcelona. Un tema que, más allá de su valor musical, se trata de una dedicatoria muy personal.

De hecho, ha significado tanto para ambos, que han decidido coprotagonizar juntos el videoclip. Este mismo lunes la cantante y el futbolista compartieron el estreno a través de sus redes sociales, mostrando una atmósfera íntima y romántica grabada en las calles de Barcelona.

En el vídeo que la artista ha publicado en Instagram, se les ve conduciendo un coche por la ciudad hasta llegar a un paisaje de playa con un atardecer espectacular. Allí, la pareja se muestra acaramelada, bailando y besándose en un ambiente relajado y elegante.

Szczesny en el vídeo de Marina Luczenko / Archivo

1 millón en 4 días

Tan solo 4 días después del lanzamiento oficial de 'To, co Czuł', Marina Luczenko ha anunciado a todos sus seguidores una gran noticia: su regreso musical ha sido todo un éxito.

"Más de 1 MILLÓN de visitas en el vídeo musical de 'To, co Czuł'. GRACIAS", ha escrito en su última publicación de Instagram, emocionada con este nuevo logro musical que puede sumar a muchos otros: ha sido nominada en varias ocasiones a premios como Artista Femenina del Año y Álbum del Año. Una trayectoria sólida y respetada que ha desarrollado de forma paralela a la carrera futbolística de su pareja.

El emotivo significado de la canción

Este estreno marca, además, el regreso musical de Luczenko tras un largo descanso. La canción, titulada en polaco 'To, co Czuł' (que se traduce como "Eso es lo que siento"), nace de una experiencia muy personal y emocional. Según ha contado la artista, una noche mientras hablaba con su hijo Liam antes de dormir, quedó impactada por la madurez con la que describía sus emociones, lo que la llevó al día siguiente a ponerse a trabajar en el estudio.

Más allá de ser un tema sentimental, la canción es una reflexión sobre la vida, la autoestima y la importancia de construir una relación sana con uno mismo desde la infancia. Marina ha querido que su mensaje sirva también para adultos que, como ella, sienten la necesidad de reconectar con su yo más profundo.

Szczesny ya escribió una canción

La historia de Marina y Szczesny ha sido siempre especial y en el pasado han colaborado también en lo musical: él incluso escribió una canción para uno de sus discos, titulada 'I Do', y ella lanzó un tema dedicado a la selección polaca durante el Mundial de Qatar 2022.