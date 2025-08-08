La mujer de Szczesny lanza una canción con un emotiva dedicatoria: "Sobre ti, para ti"

La música y el fútbol no siempre van de la mano, pero hay ocasiones en las que estos mundos se cruzan de forma especial. Es lo que ha ocurrido con Marina Luczenko, cantante y actriz polaca, y esposa del portero del FC Barcelona, Wojciech Szczesny. La artista ha lanzado una nueva canción que, más allá de su valor musical, se trata de una dedicatoria muy especial.

Marina Luczenko es toda una celebridad en Polonia. Aunque nació en Ucrania, creció en el país que ha impulsado su carrera artística. Desde pequeña mostró interés por la música, tocando el piano y participando en concursos televisivos de canto. En 2003 estuvo a punto de representar a Polonia en Eurovisión Junior, y en 2007 ganó un popular 'talent show', aunque rechazó el contrato con Universal Music que venía incluido.

Su gran salto llegó con el álbum 'Glam Pop', que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces ha sido nominada en varias ocasiones a premios como Artista Femenina del Año y Álbum del Año. Una trayectoria sólida y respetada que ha desarrollado de forma paralela a la carrera futbolística de su pareja.

Szczesny escribió una canción

De vez en cuando, sus caminos se han entrelazado. Szczesny llegó incluso a escribir una canción para el disco de su mujer, titulada 'I Do', y en 2022 ella lanzó un tema dedicado a la selección polaca con motivo del Mundial de Qatar. Ahora, la conexión vuelve a ser evidente con el estreno de su nueva canción: 'To, co Czuł' ("Eso es lo que siento").

La canción marca el regreso de Marina tras un largo descanso. Según ha explicado ella misma en redes sociales, ha sido una creación muy íntima, que nació de un momento cotidiano pero cargado de emoción.

La cantante ha contado que una noche, mientras hablaba con su hijo (Liam) antes de dormir, le sorprendió la manera tan madura en la que él describía sus emociones. Aquello la conmovió profundamente y al día siguiente se fue directa al estudio para empezar a trabajar en la canción.

Más allá de lo sentimental, 'To, co Czul' es una reflexión sobre la vida, la autoestima y el valor de construir una relación sana con uno mismo desde la infancia. La artista ha querido que su mensaje sirva también para los adultos que, como ella, sienten la necesidad de reconectar con su yo más profundo. “Esta es una canción sobre ti. Para ti”, concluye.

Con este nuevo tema, Marina no solo vuelve a la música, sino que también reafirma ese vínculo tan especial con Szczesny, padre de sus dos hijos, Liam (nacido en 2018) y Noelia (nacida en 2024), y su bonita familia. Un gesto precioso que demuestra cómo el arte y el amor siempre podrán ir de la mano.