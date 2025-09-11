La mujer surcoreana que arrancó la lengua a su agresor limpia su nombre después de 60 años

La justicia en ocasiones se hace esperar, y puede que mucho. Este es el caso de Choi Mal-ja, una mujer surcoreana víctima de un intento de violación cuyo nombre había sido injustamente manchado... hasta ahora, 60 años después.

Así es la historia de Choi Mal-ja, injusta víctima social

Cuando solo tenía 18 años, la mujer fue víctima de un asalto por parte de un hombre en Gimhae, y como defensa propia Choi le arrancó 1,5 centímetros de lengua al agresor... lo que supuso más problemas para ella que para él.

La justicia, en ese entonces, decidió que Choi debía servir 10 meses de prisión (los cuales fueron eventualmente suspendidos) por 'lesiones corporales graves', pero a su asaltante solamente le designaron 6 meses.

El nombre de Choi quedó manchado así durante mucho tiempo, hasta que en 2018 decidió sumarse al movimiento #MeToo para conseguir lo que nunca se le había concedido como tal: verdadera justicia y limpiar su nombre.

Aunque de manera inicial la petición de un nuevo juicio por parte de Choi fue rechazada, en 2024 el Tribunal Supremo decidió darle la luz verde a a una reinvestigación del caso, lo que acabó derivando en muy positivas noticias para la mujer surcoreana.

Si bien tuvieron que pasar 61 años, con Choi siendo ahora una mujer de 79 años, el caso de esta mujer surcoreana está empezando a verse internacionalmente como un rayo de esperanza, una luz que marca nuevamente el camino hacia la redención para con los derechos de la mujer.

Tal ha sido el vuelco que ha dado la situación de Choi, que en la nueva resolución del caso la fiscalía no solo pidió anular la sentencia previa hacia la mujer, sino que se llegó a disculpar públicamente por lo que su abogada calificó de 'error de juicio por prejuicios de género'.

Hay que decir que Choi no ha dicho la última palabra en este caso, pues ahora planea también presentar una demana civil contra el Estado mediante la que percibir compensación por los daños sufridos durante todo este tiempo. Una victoria, pero la guerra sigue.