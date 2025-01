Una mujer rechaza a su cita en First Dates por no invitarla a cenar: "Son reglas muy valiosas"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este martes ha acudido Paola, una chica mexicana de 25 años, que ha cenado con Sergio, de 30. Desde el principio, la chica ha contado que su cita no le atrajo físicamente. Aun así, ha querido seguir conociéndolo y se han sentado en la mesa.

En el amor, Paola ha declarado que no ha encontrado su persona, pero que está abierta a seguir buscando. "Cuando estoy enamorada me gusta sentir esa emoción al máximo, y sentir las cosas a la antigua". Se considera una persona tradicional y "de la vieja escuela". Esa parte les ha unido, pero la opción de tener una segunda cita se ha desvanecido cuando ha tocado pagar la cuenta.

Paola ha aseverado que está "acostumbrada" a que, en la primera cita, el hombre pague para demostrar que quiere una segunda cita. "Son reglas muy valiosas", ha dicho. "En una primera cita estos detalles son cruciales".

Sin embargo, la chica ha afirmado que "no nació de él pagar la cuenta. Está bien, pero para mí es una señal de que él no querría una segunda cita. Es un signo de que quizás no es tan tradicional como yo". Por eso, en la valoración final, Paola ha dicho que "no tendría una segunda cita en el sentido romántico. Compartimos muchas cosas, pero no sentí esta química romántica y una atracción natural".