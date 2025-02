Quién es la mujer de Marcelo, exjugador del Real Madrid: su amor desde los 13 años

Marcelo Vieira visitará esta noche 'El Hormiguero' para mantener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tartar distintos temas, entre ellos su retirada del fútbol profesional. El ex del Real Madrid anunció el pasado jueves que iba a colgar las botas después de muchos años triunfando en los terrenos de juegos.

Uno de los apoyos más importantes de Marcelo ha sido su mujer, Clarice Alves. A pesar de toda la fama del jugador, siempre ha estado con la misma pareja. El futbolista contó en su día a Dani Rovira cómo conoció a su esposa cuando ambos eran solo unos adolescentes.

“Yo conocí a su hermano cuando teníamos 13-14 años jugando al fútbol sala en Brasil, en Río de Janeiro. Y entonces mi amigo tenía una hermana que era muy guapa y tal, y yo le pedía ayuda, pero no me ayudaba nada. Luego nos fuimos conociendo, nos hicimos muy amigos, vimos que teníamos en común otras cosas, disfrutar de estar juntos pero no como amigos, y ahí fue empezando", desveló.

Clarice también recordó la primera vez que vio a Marcelo: "Fui a ver un partido porque jugaban en el mismo equipo de fútbol sala. Le conocí y él no paraba de hablar. Siempre con esa energía, a tope. Lo recuerdo como si fuera hoy".

El exjugador del Real Madrid fue conociendo poco a poco a Clarice, debido a que no quería precipitarse. Desde el primer instante, Marcelo tenía claro que quería pasar el resto de su vida con ella, aunque tuvieron que hacer grandes esfuerzos cuando fichó por el Real Madrid, ya que se mudó a la capital de España siendo menor de edad.

Clarice no solo es conocida por ser la mujer de Marcelo, sino por su destacada trayectoria como actriz en Brasil, donde ha cosechado varios éxitos. Además, ha demostrado ser una mujer todoterreno, capaz de compaginar su carrera artística con su faceta de madre, de Enzo y Liam, y esposa sin descuidar ninguna de ellas.

A pesar de su éxito en el teatro y en el cine, la joven se graduó en Asesoría de Imagen Personal. Además, es influencer, ya que cuenta con más de 709 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde comparte su día a día.

Marcelo y Clarice se dieron el 'sí, quiero' en 2008 con una boda muy emotivo que reunió a todos sus seres queridos. Actualmente, ya llevan más de diecisiete años y personas de su círculo más cercano aseguran que están más enamorados que nunca.