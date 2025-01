La mujer de Kai Havertz desvela los insultos recibidos tras la derrota del Arsenal en la FA Cup

Kai Havertz no vivió su mejor partido con la camiseta del Arsenal ante el Manchester United tras fallar una ocasión clara delante del guardameta, que adelantaba a los suyos, y más tarde por errar un penalti en la tanda gracias a la parada de Altay Bayindir. Finalmente, el conjunto de Mikel Arteta cayó eliminado de la FA Cup.

Tras que el árbitro pitase el final del partido, muchos aficionados 'gunners' llenaron de insultos el Instagram de la mujer de Kai Kavertz, Sophia Havertz, por el encuentro que había realizado su marido ante el Manchester United. Aparte, el mediocentro también recibió muchas críticas en sus redes y también desde los medios de comunicación ingleses.

No obstante, Sophia no ha dudado en ningún instante en alzar la voz en contra de todas las personas que están insultando a su marido tras caer eliminado de la FA CUP. Desde su cuenta de Instagram, la mujer ha compartido en su historia dos mensajes directos que había recibido en la aplicación. Estos son los únicos que ha decidido mostrar en sus redes sociales. "Espero que tengas un aborto" y ·"voy a ir a tu casa y asesinar a tu bebé, no estoy de broma".

A partir de los comentarios recibidos, la esposa de Havertz ha añadido en redes lo siguiente a todos sus seguidores: "Que alguien piense que está bien escribir algo así es tan chocante para mí. Espero que te avergüences de ti mismo". Aparte, en otro mensaje ha confesado que "no sé qué decir, pero por favor, chicos, sed más respetuosos. Somos mejores que esto".

Por otro lado, el Arsenal ha tomado medidas y ha denunciado el abuso a la policía, que ya está trabajando con una empresa especializada en datos para tratar de identificar a los culpables. Se espera que en los próximos días haya avances en la investigación.