La mujer de Joaquín rompe el silencio tras los mensajes del futbolista con Claudia Bavel

El programa de televisión 'Ni que fuéramos' publicó el pasado viernes mensajes privados entre Joaquín Sánchez, exjugador del Real Betis, y Claudia Bavel, actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans. Anteriormente, la catalana había mantenido una relación clandestina con Iker Casillas, que desembocó en una lucha mediática entre ambos tras que la actriz filtrase alguna parte de la conversación en el programa '¡De Viernes!'. No obstante, Casillas decidió zanjar el tema con un comunicado contundente en X y días después lo hizo Bavel en Instagram.

El pasado viernes, en el programa de TEN revelaron supuestas conversaciones de la modelo con el ex del Real Betis. El primer mensaje fue el 20 de diciembre de 2023, pero después, con el transcurso de los meses, Joaquín decidió dar un paso más e intentó quedar con la modelo en Barcelona, curiosamente cuando intentaba fichar a Vitor Roque para el conjunto sevillano. "Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el Hotel Colonial", escribió el exfutbolista.

Finalmente, no coincidieron en ningún lugar de la ciudad condal, pero el deportista siguió con la tónica de intentar quedar con ella en próximos días."Vale corazón, te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago", afirmó. No obstante, ella no se mostró muy contenta: "Amor es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación". Además, el ex del Real Betis confesó que "me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho".

Después de todo el revuelo generado en redes sociales tras destaparse estas conversaciones, la modelo de actriz para adultos manifestó el motivo por el cual se reveló el contenido entre ambos: "Aquí se juzga mucho por todo. SÍ, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a TV".

Por otro lado, aseguró a todos sus seguidores que "juzgáis que si yo contesto a estas personas para quedar y hacer ‘fotos robadas’, pero no se habla de que estas personas son quien contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja). De verdad, increíble que aún se centre todo en que si yo quiero fama por estas personas. Fama, ¿de qué? ¿De ser quién a raíz de?".

A pesar de todo el ruido mediático, la mujer de Joaquín, Susana Saborido, ha roto el silencio a través de sus redes sociales. Lejos de contestar a todo lo que ha sucedido, Saborido ha decidido enviar un mensaje contundente a todos los que han puesto en duda la relación con el exfutbolista en estos últimos días.

La pareja del deportista ha escrito un mensaje lleno de intenciones: "Siempre juntos mi vida". Además, con una imagen en la que se dan un beso cuando eran jóvenes. El exfutbolista ha decidido compartir la publicación de Saborido en 'stories' de Instagram y ha añadido una simple palabra: "Siempre".