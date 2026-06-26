Ni la mujer ni los hijos: Italia ya ha recibido más de 8.000 millones de euros por parte de personas sin herederos

Existen muchos matices en cuenta a la hora de proceder con un proceso de herencia, en cuyo caso el primer paso es constatar quiénes son los herederos que recibirán la misma. Pero, ¿qué ocurre cuando no es el caso?

Algo así ha sucedido recientemente en Italia a través del nuevo caso de un hombre que murió dejando su patrimonio en herencia para el Estado; constando como una situación insólita en el país.

¿A qué se debió esto exactamente? Según estipula la ley en el país vecino, si una persona muere y nadie aparece para reclamar su herencia, esta pasa a formar parte directamente del Estado de manera definitiva.

La clave de esto, según dictaminó el juez de la sentencia es que pasó tiempo suficiente como para que el periodo de reclamación de la herencia prescribiera, momento en el que el Estado se vio obligado a tomar cartas en el asunto.

Según recientes investigaciones llevadas a cabo por la fundación Giordano Dell'Amore, el Estado habría acumulado ya una riqueza de 8.000 millones de euros a través de varios casos similares desde hace años.

No obstante, lo que más llama la atención tiene que ver con las estimaciones que se hacen para el futuro: en 2040, esa misma cifra podría llegar a ascender a más de 88.000 millones aproximadamente.

Algo que se debe, en parte, a que existe una ley en el país en la que, si no se encuentra un heredero de sexto grado como mínimo, la herencia pasa a formar parte de las arcas del Estado.

Evidentemente, esto es algo que ha generado mucho debate últimamente, con varias voces alzándose para proclamar que dicho patrimonio debería ser donado a causas de orígen benéfico.