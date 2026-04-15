Una mujer gallega se hace viral en EEUU por su parecido con Trump: "Si él muere, puede suplantarle"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en el foco mediático en un momento marcado por la polémica internacional y el debate constante en torno a sus decisiones políticas. Ahora se ha hecho viral en redes sociales la historia de una mujer gallega de 73 años por un motivo totalmente inesperado: su parecido físico con él.

Todo empezó en 2018, cuando Dolores Leis, una agricultora de Figueiras (Coristanco, en la Costa da Morte), fue entrevistada por 'La Voz de Galicia' para hablar de su vida en el campo.

Tras el reportaje, sus imágenes empezaron a circular por su parecido con el presidente, y desde el principio, su entorno se lo tomó con humor, e incluso su hija bromeó diciendo: "Ai, si fuéramos familia de Donald Trump".

Sin embargo, la propia Dolores reconocía que no entendía muy bien lo que estaba pasando: "Miro lo que mis hijas me enseñan, pero nunca he tenido curiosidad. Dicen que me voy a hacer famosa por esta foto, pero no entiendo nada al respecto".

Con los años, la historia quedó como una anécdota más de internet, hasta que ahora una publicación en redes sociales en Estados Unidos ha recuperado la imagen y ha vuelto a disparar su viralidad.

Dolores Leis en el campo / Instagram

En ese mensaje se explica: "Una mujer de España, Dolores Leis, se hizo viral después de que la gente notara su sorprendente parecido con Donald Trump. Su foto, tomada para una noticia rural local, estalló en línea mientras los usuarios señalaban similitudes en su expresión, peinado y aspecto general".

En la publicación añaden que rápidamente se convirtió en un meme global y que incluso la llamaban "la gemela española de Trump", aunque, pese a todo el revuelo, la mujer siempre se mantuvo al margen.

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Ahora las redes se han llenado de comentarios y bromas: "Eso significa que la madre de Trump se fue a España. O el padre de esta señora se fue a América", "Si Trump muere, ella podría intentar suplantarle" o "¿Alguna vez les hemos visto en la misma habitación a los dos al mismo tiempo? ¿Casualidad?, no lo creo", escriben algunos usuarios.