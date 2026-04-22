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La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, dona 120.000 euros para el tratamiento del niño con síndrome de Nedamss

Esta aportación sirve para completar el millón y medio de euros que se necesitaba para poder acceder a la terapia experimental que necesita el pequeño

Georgina Rodríguez, en el Festival de Venecia

Georgina Rodríguez, en el Festival de Venecia

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El nuevo movimiento de Georgina Rodríguez está en boca de todos. Ayer, salió la noticia de que la pareja de Cristiano Ronaldo donó 120.000 euros a la fundación que se creó en la capital asturiana para luchar contra la enfermedad que sufre el niño ovetense Javier Gómez Piera, el síndrome de NEDAMSS, una afección neurodegenerativa rara que poco a poco le está afectando al habla, a la movilidad y a la respiración.

Se trata de una aportación fundamental, pues completa el millón y medio de euros que necesitaba la asociación 'El Ángel de Javi' para acceder a la terapia génica experimental que podrían servir para curar al niño, aunque aún queda camino por recorrer.

La madre de Javier, Ana Piera, se sinceró sobre la aportación de la pareja del exjugador del Real Madrid: "Estamos muy contentos. Queda mucho trabajo por delante, pero el apoyo de Georgina ha sido la respuesta a nuestras súplicas y es la inyección que necesitábamos en un momento crítico".

Por otro lado, desveló que la colaboración de Georgina con la asociación 'El ángel de Javi' fue gracias a un vídeo que vio en Instagram, donde Piera mostraba su preocupación por la situación que está viviendo su hijo.

"Ivana me llamó esta mañana para darme la noticia y me dijo emocionada que su hermana, al ver el vídeo, notó en su interior que tenía que hacer algo al respecto", comentó.

Ana Piera con su hijo Javi

Ana Piera con su hijo Javi / Archivo

Quiso dejar claro que "no tengo palabras para agradecérselo". Asimismo, reconoció que tanto Georgina como Cristiano "son extraordinarios", pues "tienen unos detalles y unos gestos para causas como la muestra que me parecen impresionantes", lo que demuestra "una sensibilidad y un corazón enorme".

Georgina como su hermana, Ivana Rodriguéz, llevan tiempo siendo embajadoras de 'El Ángel de Javi', con el objetivo de salvar al pequeño y a otros niños afectados por el síndrome de Nedamss.

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Hace poco, Ivana donó recientemente donó los 100.000 euros que recibió tras proclamarse ganadora del programa 'Top Chef', un gesto que ayudó a dar visibilidad nacional a la situación del hijo de Piera.

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