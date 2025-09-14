La mujer de Coutinho sorprende con esta nueva faceta

Philippe Coutinho está de moda, pero no por su gran nivel de fútbol en el Club de Regatas Vasco de Gama, sino por el meme que circula en redes sociales: "Philippe Coutinho to Barcelona, here we go! Coutinho, ¿qué te pasó?". Un audio que se está haciendo viral, mientras los usuarios de la red social comparten fotos suyas en mal estado, ya que el jugador brasileño no logró triunfar en el FC Barcelona.

El jugador brasileño dejó frío a los aficionados culés después de varios años en el club, más aún tras haberse gastado 160 millones de euros. Además, protagonizó un doblete con el Bayern de Múnich en el famoso 2-8, cuando estaba cedido. Una imagen que dolió en el alma.

Después de volverse viral por el meme, ahora lo es su mujer, Aine, tras sorprender a todo el mundo bailando como nunca la habían visto. La brasileña ha compartido varios vídeos en Instagram, donde se le puede ver bailando samba a la perfección.

La esposa del futbolista participará en una de las escuelas de samba tradicional más destacadas de Río de Janeiros, Unidos de Vila Isabel. Así lo compartió la escuela en redes sociales, donde desveló su misión.

"La familia azul y blanca de Vila Isabel tiene una nueva estrella para el Carnaval 2026: Aine Coutinho, la nueva musa de la escuela", explicaron en el escrito de Instagram.

"Con su belleza, carisma y amor por la samba, Aine llega para brillar en Swingueira de Noel, reforzando la fuerza femenina y la representatividad de la comunidad en el escenario más importante del carnaval: el Marquês de Sapucaí", compartieron. Un nuevo reto para la mujer de Coutinho, aunque ya está más que acostumbrada.

¿Cómo se conocieron?

El éxito de Coutinho en los terrenos de juego se debe en gran parte a Aine, ya que desde que se conocieron ha sido un pilar fundamental en su vida. Siempre lo ha acompañado en sus aventuras por todo el mundo.

La historia de amor entre ellos es única, de esas que pocas veces se viven en la vida. Se conocieron con tan solo 14 años en Río de Janeiro y, desde entonces, permanecen juntos. Además, tienen tres hijos en común: Maria Coutinho, Esmeralda Coutinho y Jose Coutinho.